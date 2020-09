Die bange Frage, ob man mit dem Ganzjahresreifen genauso sicher wie mit einer jahreszeitlich angepassten Sommer- oder Winterbereifung unterwegs sein kann, lässt sich nach unserem Sicherheits-Check quer durch alle Klimazonen eindeutig mit "Ja!" beantworten. Ganzjahresreifen werden bei Autofahrern immer beliebter – vom Kleinwagen bis zur Mittelklasse. Die Vorzüge des Ganzjahresreifens liegen klar auf der Hand: kein lästiger halbjährlicher Wechsel zwischen Sommerreifen und Winterreifen , keine nervigen Terminabsprachen im Reifenhandel. Und das Geld für den überflüssig gewordenen zweiten Felgensatz sowie die Einlagerungsgebühr lassen sich auch einsparen. Bei Fahrzeugen, die über ein direkt messendes Reifenluftdruck-Kontrollsystem (RDKS) verfügen, sind das nicht gerade unerhebliche Kosten.

Nicht jeder Ganzjahresreifen ist bei jedem Wetter rundum sicher

Unser Test mit 32 Ganzjahresreifen in der Kompaktwagen-Dimension 205/55 R 16 deckt so manche Schwäche auf (siehe Tabelle "Bremswege" ganz unten). Gute Ganzjahresreifen haben sich seit Einführung vor genau 40 Jahren zu einer sicheren und kostengünstigen Alternative entwickelt. 2019 lag ihr Marktanteil laut Zahlen des Bundesverbands Reifen- und Vulkaniseurhandwerk (BRV) bei 20 Prozent, Tendenz stark steigend. Doch aufgepasst, nicht jeder Reifen, auf dem die typischen Ganzjahresreifen-Symbole einvulkanisiert sind, bietet auch rundum sichere Leistung bei jedem Wetter.(siehe Tabelle "Bremswege" ganz unten).

So hat AUTO BILD getestet

Die verdeckt im Handel gekauften 32 Allwetterreifen müssen sich zunächst über unseren Sicherheits-Check qualifizieren, dazu messen wir ihre Sicherheitsreserven bei einer Vollbremsung auf nasser und trockener Fahrbahn aus 100 km/h. Nur die Top-Bremser mit den in Summe kürzesten Bremswegen erreichen den eigentlichen Haupttest, in dem es neben vielen weiteren Tests natürlich auch um ihre Qualitäten auf Schnee und Eis geht. Den für das Kostenkapitel entscheidend wichtigen Abrieb-Marathon über 12.000 Kilometer übernehmen die Experten der IFV (Ingenieurgesellschaft für Fahrversuche) aus Clausthal-Zellerfeld.

Goodyear Vector 4Seasons wird Testsieger

Das beste Gesamtergebnis erzielt am Ende der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3. Er wird gleichzeitig auch unser Eco-Meister 2020 (beste Wirtschaftlichkeit). Die weiteren Ergebnisse aus der Finalrunde sehen Sie unten in der Tabelle. In der # Getesteter Reifen Bewertung* 1. Goodyear

Vector 4Seasons Gen-3 91 V Noten: 1-/1-/2+/1

Urteil: vorbildlich

2. Vredestein

Quatrac 91 V Noten: 2/1/1-/1

Urteil: vorbildlich

3. Continental

AllSeason Contact 94 V Noten: 1-/2+/2/1-

Urteil: vorbildlich

4. Michelin

CrossClimate + 94 V Noten: 2+/2/1-/1-

Urteil: vorbildlich

5. Falken

EuroAll Season AS 210 94 V Noten: 2/2/2/1-

Urteil: vorbildlich

6. Firestone

Multiseason Gen02 94 V Noten: 2+/2/2+/1

Urteil: gut

7. Hankook

Kinergy 4S² 94 V Noten: 2+/1/2+/3+

Urteil: gut

8. Kleber

Quadraxer 2 94 V Noten: 1/2-/2/2+

Urteil: gut

9. BF Goodrich

G-Grip All Season2 94 V Note: 1/2-/2/2

Urteil: gut

10. Bridgestone

Weather Control A005 Evo 94 V Noten: 2-/1-/2+/2-

Urteil: gut

11. Nexen

N'blue 4Season 94 V Noten: 2-/2/2/2+

Urteil: gut

12. Pirelli

Cinturato All Season SF 94 V Noten: 3+/2/2+/2+

Urteil: befriedigend

13. Kumho

Solus 4S HA 32 94 V Noten: 2+/2/2/3

Urteil: befriedigend

14. Maxxis

Premitra All Season AP3 94 V Noten: 2-/3+/2+/2-

Urteil: befriedigend

*Die angegebenen Noten sind die Kapitelnoten in den Testkapiteln "Schnee", "Nass", "Trocken", "Kosten". Einzelnoten (hier nicht abgebildet) ab 3+ in den sicherheitsrelevanten Übungen erlauben kein "vorbildlich" mehr. Kapitel- und Einzelnoten ab 2- bzw. ab 4+ führen zu weiteren Abwertungen. . Er wird gleichzeitig auch unser(beste Wirtschaftlichkeit). Die weiteren Ergebnisse aus der Finalrunde sehen Sie unten in der Tabelle. In der Bildergalerie haben wir außerdem die wichtigsten Stärken und Schwächen der Ganzjahresreifen zusammengefasst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bremswege, die in der ersten Testrunde gemessen wurden – für die Hauptrunde des Tests wurden nur die 14 Ganzjahresreifen mit den kürzesten Bremswegen in Summe berücksichtigt. Von allen Reifen, die in beiden Bremstest zusammen auf einen längeren Bremsweg als 100 Meter kommen, sollte man lieber die Finger lassen.