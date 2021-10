Schon ihr Name verspricht das ultimative Rundumsorglos-Paket für den gestressten Autofahrer: Ganzjahresreifen . Diese Allroundtalente bieten gegenüber dem halbjährlichen Wechsel zwischen Sommerreifen und Winterreifen klar auf der Hand liegende Vorteile: kein lästiger Radwechsel , kein zweiter Radsatz, keine Einlagerungsgebühr und natürlich keine schmutzigen Finger. Doch bleibt bei so viel Bequemlichkeit die Sicherheit nicht auf der Strecke? Nein, tatsächlich konnten wir bei unseren Sicherheitschecks und Reifentests der vergangenen Jahre den Talenten der Allseason-Szene regelmäßig gute Noten in Fahrdynamik und Sicherheit quer durch alle Jahreszeiten attestieren. Doch diesmal müssen sie in einer anderen Liga antreten, denn es geht nicht wie bislang um eine sichere Alternativ-Bereifung für Klein- und Kompaktfahrzeuge, sondern um die der sportlichen Mittelklasse. Mehr Gewicht, eine höhere Motorleistung und eine gesteigerte Anforderung an die Fahrdynamik sind eine echte Herausforderung für die 32 Allwetter-Kandidaten der Dimension 225/50 R 17. Von A wie Apollo bis V wie Vredestein bekommt zunächst jeder verdeckt im Handel gekaufte Kandidat seine faire Chance. Mit dabei: ein typischer Vertreter aus dem Sommer- und dem Winterreifensegment, an ihnen müssen sich die Ganzjahresreifen in puncto Fahrdynamik und Sicherheit messen lassen. Leichte Abstriche müssen dabei akzeptiert werden, schließlich sind ja auch die Anforderungen an die Allrounder ungleich größer.