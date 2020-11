Ganzjahresreifen-Test: 215/60 R 16

E lf lf Ganzjahresreifen für kompakte SUV im Test. Wie schön wäre es doch, wenn wir uns endlich diese elende Räderwechselei ersparen könnten: im Herbst runter mit den Sommerreifen , rauf mit den Winterreifen . Und um die Osterzeit das Ganze noch einmal, nur umgekehrt. Entweder selber schleppen, bücken, fluchen, schrauben oder um einen Werkstatttermin betteln und zahlen. Womöglich auch noch für die Lagerung, weil man selbst keinen Platz mehr in der Garage hat vor lauter E-Bikes und Fahrradträgern.

Ganzjahresreifen müssen einen internationalen Test bestehen

Unsere Schneetests führten wir in einer riesigen Eishalle nördlich des Polarkreises im finnischen Ivalo durch. ©Anuscha Sonntag Der alternative Gedanke ist verlockend: Einmal in ordentliche Ganzjahresreifen investieren, dann ist – je nach Jahresfahrleistung – über Jahre Ruhe mit dem halbjährlichen Räderwechseln. Zulässig ist das auch im strengen Mitteleuropa mit seiner Winterreifenpflicht – in manchen Ländern nach Kalender, in anderen wie Deutschland abhängig von der tatsächlichen Wetterlage. Wichtig ist dabei, dass der Ganzjahresreifen die Mindestanforderungen bei einem internationalen Test bestanden hat. Das dokumentiert der Reifen dann auf seiner Reifenflanke mit dem Alpine-Symbol, den Bergspitzen mit der Schneeflocke. Kein Problem für die getesteten Kandidaten, denn sie haben diesen – wenn auch nicht gerade besonders anspruchsvollen – Test bestanden. Bis vor wenigen Jahren noch galten Ganzjahresreifen als halbwegs tauglicher Kompromiss für Leute, die nur geringe Ansprüche an ihre Reifen stellen. Das galt sowohl für die Sommer- als auch für die Wintereigenschaften. Ein Ganzjahresreifen war früher also ein schlechter Sommerreifen und in der zweiten Jahreshälfte ein schlechter Winterreifen.

Heutige Ganzjahresreifen können Winterreifen ebenbürtig sein

Beim Bremstest ist der Vorsprung des Winterreifens nur minimal. Der Ganzjahresreifen von Continental bremst kaum schlechter auf Schnee. ©Anuscha Sonntag Heute ist das anders, wie auch unser Test zeigt. Es gibt Ganzjahresreifen, die auch bei Schnee einem reinen Winterreifen ebenbürtig sind; hier in unserem Reifentest beispielsweise der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 und der Continental AllSeasonContact. Und es gibt Ganzjahresreifen, die in ihren Eigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn einem Sommerreifen sehr nahe kommen; hier beispielsweise der Hankook Kinergy und der neue Vredestein Quatrac. Die Kunst für die Reifenhersteller besteht darin, richtig gute Haftung bei trockener und nasser Fahrbahn zu erreichen, ohne dann bei den Tests auf Schnee zu sehr Boden zu verlieren. Das schaffen in unserem Test am besten eben die Reifen von Hankook und Vredestein, denn sie überzeugen in den Sommerdisziplinen, ohne auf Schnee ins Rutschen zu kommen.

Nicht allen Reifen gelingt der Winter-Sommer-Spagat

Trotzdem bleibt noch Raum für eine persönliche Entscheidung beim Kauf eines neuen Ganzjahresreifens. Denn wer den Fokus verstärkt auf die Wintereigenschaften legt, kann einen Schneemeister wie den Continental nehmen, ohne im Sommer zu viel an Sicherheit zu verlieren. Bei manchen Reifen gelingt dieser Spagat aber nicht so gut. Allen voran der Fernost-Reifen von Nankang. Er überzeugt zwar mit sehr gutem Grip auf Schnee und seinem günstigen Preis, enttäuscht aber mit zu geringer Haftung auf nasser Fahrbahn. Nicht so krass, aber in ähnliche Richtung geht es beim finnischen Nokian: toll auf Schnee, mäßig bei Nässe. Aber es geht auch umgekehrt, vor allem beim Kumho: super bei Aquaplaning, mäßig auf Schnee. Da müssen die Reifenbäcker noch mal ran, sonst wechselt man dann doch lieber wieder bei Schnee auf Winterreifen.