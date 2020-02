Super kompakt: Die Dashcam misst gerade mal 5,62 x 4,05 x 2,14 cm (B/H/T).

Wer schon einmal eine Dashcam in der Hand hatte, kommt mit der Garmin 66W auf Anhieb klar. Aber auch für ungeübte Dashcam-Nutzer ist die Bedienung einfach. Wer Hilfe benötigt, muss die ausführliche Anleitung online herunterladen. Dabei kann die Garmin 66W nicht nur an der Kamera selbst, sondern auch über die App "Garmin Drive" bedient werden. Die App läuft flüssig, ist aufgeräumt und macht es dem Nutzer leicht, auf die gespeicherten Daten zuzugreifen. Auch Einstellungen an der Dashcam lassen sich über das Smartphone vornehmen. Ein weiteres Plus: die Sprachsteuerung. Die hört nach dem Kommando "Ok Garmin" zwar nur auf voreingestellte Befehle wie "Video speichern", dafür funktioniert sie zuverlässig und reagiert schnell. Ein kleiner Nachteil an der Autokamera von Garmin: Die Einstell-Möglichkeiten sind nicht gerade vielfältig. So ist zum Beispiel immer eine dreiminütige Sequenz vorgesehen, umstellen lässt sich das nicht. Auch GPS kann nicht deaktiviert werden. Soll ein Video gespeichert werden, muss der Notfall-Knopf einige Sekunden gedrückt werden, ansonsten schließt die Kamera nur ein Foto. Während der Fahrt ist das knifflig. Toll: Die Dateien werden auf der SD-Karte übersichtlich in passende Unterordner sortiert, sodass man nach einem Ereignis nicht ewig danach suchen.