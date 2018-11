Gebrauchte Kleinwagen: TÜV-Report 2019

K leinwagen sind ideale Begleiter für die Stadt, eignen sich aber auch für kleinere Trips. Sie sind wendig, bieten trotz ihrer Ausmaße jedoch ausreichend Platz für Mitfahrer und Einkäufe oder Gepäck. Auch legt man in diesem Segment zunehmend mehr Wert auf Komfort und Sicherheit. Damit rücken Kleinwagen besonders für Studenten, Paare oder kleine Familien in den Fokus. Ein weiterer Vorteil von leinwagen sind ideale Begleiter für die Stadt, eignen sich aber auch für kleinere Trips. Sie sind wendig, bieten trotz ihrer Ausmaße jedoch ausreichend Platz für Mitfahrer und Einkäufe oder Gepäck. Auch legt man in diesem Segment zunehmend mehr Wert auf Komfort und Sicherheit. Damit rücken Kleinwagen besonders für Studenten, Paare oder kleine Familien in den Fokus. Ein weiterer Vorteil von VW Polo und Co. ist zudem ihr Anschaffungspreis. Solide Exemplare mit geringer Laufleistung sind bereits für unter 5.000 Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden. Kein Wunder, dass diese Fahrzeugklasse auch für Fahranfänger attraktiv ist. Doch gerade wenn das Budget knapp ist, sollten kostspielige Werkstattaufenthalte die Ausnahme sein. Spätestens, wenn der TÜV einen prüfenden Blick auf den Wagen wirft, zeigt sich, wie es wirklich um die Fahrtauglichkeit bestellt ist. Auskunft gibt hier der TÜV-Report 2019

Der beschwerliche Weg zur Plakette

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kleinwagen Zu den größten Enttäuschungen in der TÜV-Statistik zählt der Fiat Punto . Der kleine Italiener steht stets deutlich schlechter da als der Durchschnitt. Schlechte Noten gibt es in den Kategorien Beleuchtung, Bremsen sowie auch bei den Achsfedern. Am Tabellenende finden sich aber auch weitere Mängelriesen wie beispielsweise der Dacia Sandero . Erhebliche Probleme hat der Rumänen-Renault bei seiner Beleuchtung. Und hier kennen die Sachverständigen bei der Hauptuntersuchung kein Pardon.

Souveräne und haltbare Stadtflitzer