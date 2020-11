er SUV-Boom hält an. Im Oktober 2020 waren SUVs trotz einer Einbuße von -5,3 Prozent mit 21,7 Prozent das anteilstärkste Segment. Es wurdendie laut Kraftfahrt-Bundesamt auf Platz zwei landeten. Gefragt sind aber nicht nur Neuwagen, auch gebrauchte Modelle sind beliebt. Doch welche Modelle aus Vorbesitz sind im Alter noch zuverlässig und worauf ist beim Gebrauchtwagenkauf zu achten?Hilfe bietet hier der TÜV-Report 2021. Dieser wertet jedes Jahr die Ergebnisse aus allen Hauptuntersuchungen aus und dokumentiert den technischen Zustand verschiedener Autos. Zudem informiert der TÜV-Report über Stärken und Schwächen.In den Kapiteln Beleuchtung, Bremsen sowie Ölverlust am Motor und Antrieb leistet sich das SUV über alle Jahrgänge hinweg keine Schwächen. Das SUV schneidet überall deutlich besser ab als der Durchschnitt der Fahrzeuge. Lediglich in einem Kapitel liegt der Q5 im Mittelfeld: Ab der dritten Hauptuntersuchung beanstanden die Prüfer vereinzelt die Antriebswellen. Ein solider Kandidat ist auch der Mazda CX-3 . Die TÜV-Bilanz des kleinen SUVs ist nahezu makellos. Lediglich das vordere Licht verhagelt ein makelloses Zeugnis. Ansonsten fährt dernur Bestnoten ein. Da der kleine Bruder des CX-5 im Jahre 2015 auf den Markt kam und noch recht jung ist, sollten Gebrauchtwagenkäufer für ein gut erhaltenes Exemplar mindestens ein Budget von 13.000 Euro einplanen.

Macan

Ein Musterknabe ist auch der Porsche Macan , der in diesem Jahr seinen Einstand im TÜV-Report hat. Der 4,70 Meter lange Macan basiert auf dem Audi Q5 , was die guten technischen Gene erklärt. Der Sportler, der von seinem größeren Bruder Cayenne das Allradsystem übernommen hat, schlägt sich bei der Hauptuntersuchung vorbildlich. Einzige Schwachstelle ist der Ölverlust am Antrieb, den die Prüfer fast dreimal so oft feststellen wie beim Schnitt. Immerhin liegt der bei der zweiten HU nur noch leicht drüber. Dennoch sollten Interessenten bei der Suche nach einemaus Vorbesitz, für den man mindestens 35.000 Euro bereithalten sollte, auf dieses Manko besonders achten.