er SUV-Boom hält an. Im Oktober 2019 waren die meisten Neuwagen dem Segment der hochgebockten Fahrzeuge zuzuordnen. Es wurdendie laut Kraftfahrt-Bundesamt auf Platz zwei landeten. Gefragt sind aber nicht nur Neuwagen, auch gebrauchte Modelle sind beliebt. Doch welche Modelle aus Vorbesitz sind im Alter noch zuverlässig und worauf ist beim Gebrauchtwagenkauf zu achten?

Über unterschiedliche Altersklassen hinweg überzeugt der Audi Q5 beim TÜV.

Hilfe bietet hier der TÜV-Report 2020. Dieser wertet jedes Jahr die Ergebnisse aus allen Hauptuntersuchungen aus und dokumentiert den technischen Zustand verschiedener Autos. Zudem informiert der TÜV-Report über Stärken und Schwächen. So zeigt sich, dass auch über acht Jahre alte Audi Q5 die Hauptuntersuchung (HU) überdurchschnittlich oft ohne Mängel bestehen. In den Kapiteln Beleuchtung, Bremsen sowie Ölverlust am Motor und Antrieb leistet sich das SUV über alle Jahrgänge hinweg keine Schwächen. Zu einem soliden Kandidaten gehört auch der Opel Mokka. Die TÜV-Bilanz des kleinen SUVs ist nahezu makellos. Bei 4- bis 5-jährigen Exemplaren trübt lediglich der Ölverlust das Resultat. Dieses Problem ist bei Opel bekannt – hier sollte der Hersteller dringend nachbessern. Für Gebrauchtwagenkäufer ist es jedoch lediglich diese eine Baustelle , die beim Kauf berücksichtigt werden sollte.