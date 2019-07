Gebrauchtmobil-Check: Rimor Europeo Junior

Ein kreuzbraver Kandidat, dessen größte Überraschung das Basis­fahrzeug sein dürfte. Im Gegensatz zu 80 Prozent aller anderen Offerten in diesem Segment setzte der in der Toskana be­heimatete Hersteller Rimor seine Bud­get-Wohnkabinen nicht auf einen ein­heimischen Fiat Ducato , sondern auf die 2000 vorgestellte Ford-Transit-Boden­gruppe mit Hinterradantrieb. Grundriss und Ausstattung verdienen das Prädikat „schlicht“. Die blau-beige marmorierten Polster und passend dazu abgestimmten Vorhänge stammen offenkundig noch aus einer anderen Geschmacks-Epoche, ließen sich notfalls aber mit ein paar Metern Stoff und etwas Talent an der Nähmaschine an einem Wochenende in Eigenregie updaten. Wichtiger dürfte für die meisten Interessenten sein, dass sich das von uns besichtigte Exemplar augenscheinlich überdurchschnittlich gut gehalten hat: Das von der Wohnmobil Galerie in Hohenaspe (Schl.-Holst.) angebotene Fahrzeug erfuhr gerade erst einen gründlichen Werkstattcheck, hat einige Neuteile an Bord und leistet sich funktional keine offensichtlichen Mängel.

Ein kompakter Küchenblock mit Rundspüle, Zwei-Flammen-Kocher und Kühlschrank samt Eisfach.

Kosten (für die getestete Motorvariante): Rimor Europeo Junior (66 kW/90 PS) Unterhalt Testverbrauche 10,0 L Diesel/10 km CO2 265 g/km Inspektion 300 bis 600 Euro Haftpflicht* 302 Euro Teilkasko* 363 Euro Vollkasko* 872 Euro Kfz-Steuer (Wohnmobil über 2,8 Tonnen) 310 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 391 Euro Anlasser 596 Euro Zahnriemen entfällt, da Steuerkette Wasserpumpe (AT) 258 Euro Bremsscheiben und -klötze, vorne 515 Euro 4 Sommerreifen 215/75 R 16 C 500 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (40 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 Km, Beitragssatz 100 Prozent ** Preise inkl. Arbeitslohn bei Markenwerkstatt, freie Werkstätten günstiger

Dürftig ist das Cockpit-Ambiente ohne Klima und mit Kurbelfenster.

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder, vorn längs Leistung 66 kW (90 PS) bei 4000/min Hubraum 2402 cm³ Drehmoment 200 Nm bei 1800/min Höchstgeschwindigkeit 126 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Hinterrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 80 L/Diesel Länge/Breite/Höhe 5858/2220/3020 mm Radstand 3750 mm Leergew. Fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2590/690 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1000/-kg Liegefläche Front L x B 2010 x 1510 mm Liegefläche Mitte L x B 1950 x 1250 mm Kühlschrankvolumen/Eisfach 70 L/5 L Herd 2 Flammen Bordbatterie 90 Ah Frisch-/Abwassertank 100/80 L Gasvorrat/Heizung 2 x 12 Kg/Truma Neupreis (2003) ab ca. 33.500 Euro

Alle wesentlichen Anlagen für gelungene Familienurlaube mit bis zu vier Personen. Auf knapp unter sechs Metern Außenlänge geht es luftig, je­ doch wenig luxuriös zu. Der sich zum Bug verjüngende Alkoven ist nicht ganz so geräumig, wie es die nackten Maße vermuten lassen. Und Bett Nummer zwei muss Abend für Abend aus der Dinette gezaubert werden. Um Strecke zu ma­chen, nachts an einem Ort zu nächtigen und notfalls auch Regenurlaubstage ge­meinsam an Bord zu überbrücken, reicht das Konzept trotzdem locker. Reisemo­bil-Profis dürften sich quasi blind an Bord zurechtfinden, denn bis auf den Küchenblock mit eigenwilligem Edel­stahl-Rundspülbecken nebst spartani­schem Zwei-flammenherd ist dieser Ri­mor gänzlich frei von Experimenten. Eindeutige Pluspunkte sind das relativ geräumige Heckbad mit separater Dusch­tasse und die beiden zusätzlichen Sitz­plätze Nummer fünf und sechs gegen die Fahrtrichtung. Wer Luxus wie Heck­garage, Klimaanlage , Rückfahrkamera, Navigationssystem oder elektrische Fens­terheber erwartet, der findet im Europeo Junior keinen geeigneten Partner – und muss im Zweifel realistisch etliche Tau­sender Budget mehr einplanen.Sehr entschleunigt und mit erfreulich wenigen Klappergeräuschen aus dem Aufbau. Der betuliche 2,4-Liter-Turbodiesel mit zarten 90 Pferdchen hat naturgemäß ordentlich mit dem über drei Meter hohen Aufbau zu kämpfen, und am servounterstützten Volant gibt es im Ernstfall keinen elektronischen ESP-Helfer. Hektiker sollten sich besser gleich nach einem anderen (jüngeren und potenteren) Mobil um­gucken, denn dieser Rimor macht aus der Not eine Tugend: Uns gefällt das Konzept des knurrigen Kilometerfres­sers, solange sich dies auf die Urlaubszeit beschränkt. Wer von einem Reisemobil jedoch brauchbaren Durchzug, Berg­tauglichkeit oder gar genug Power für Autobahn-Richtgeschwindigkeit erwar­tet, der wird von diesem Triebwerk her­be enttäuscht. Am besten reiht man sich mit dem Rimor auf Langstrecke in die Reihe der Lkw ein und erspart sich und seinen Mitreisenden waghalsige Elefantenrennen. Dann klappt es auch mit Touren bis in die entlegensten Winkel Europas.