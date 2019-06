Der Schiebeklapptisch ist Teil des extrem variabel ausgelegten Innenraumkonzepts. Als Zwischendurch-Lösung reicht er als Schreib- und Küchentisch.

Technische Daten Motor Reihenfünfzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 2 pro Zylinder/1 Hubraum 2461 cm3 Leistung 128 kW (174 PS) bei 3500/min Drehmoment 400 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 188 km/h Getriebe/Antrieb S Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 80 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 4890/1904/1985 mm Radstand 3000 mm Wendekreis 11,9 m Leergewicht/Zuladung 2462/538 kg Anhängelast (gebremst) 2500 kg Anhängelast (ungebremst) 750 kg Anzahl Sitzplätze 4 Liegefläche L/B 2,00/1,14 m (unten); 2,00/1,20 m (oben) Frisch-/Abwassertank 30/30 l Kühlschrank 42 l Zweiflammenkocher Gasbetrieb Spülbecken mit Einhebelwassermischer Bordbatterie 12 V 80 Ah Externer Stromanschluss 230 V Neupreis 10/2008 ab 55.555,15 Euro (2.5 TDI, 174 PS)

In die T5-Dachlinie integriert sitzt ein ultraflach aufbauendes Ausstelldach, im Innenraum gibt es ein zeitlos modernes Interieur mit ausreichend Stauraum für Reisegepäck und andere Camping-Utensilien. Der Ausbau besteht größtenteils aus hochfesten Aluminiumplatten mit Wellenkern, die die damals wegweisend abgerundete Bauweise bei geringem Gewicht und höchster Stabilität ermöglichten. Eine längs verschiebbare Zweier-Rückbank klappt im Handumdrehen zum Doppelbett, das breitere zweite Bett im via Camper Unit elektrisch ausstellbaren Stoff-Hubdach erfordert jedoch moderate Kletterkünste. In der ersten Reihe stellt sich auf straffen Pilotensitzen eine Mischung aus SUV- und Pkw-Feeling ein: Das Bedienkonzept gibt keine Rätsel auf. Sind Multimedia, Mehrzonenklima und feines Alcantara an Bord, hat der Besteller die seitenlange Aufpreisliste intensiv ausgekostet. Je länger man den California auf sich wirken lässt, desto mehr gewinnt man den Eindruck, dass kein Kubikzentimeter Raum verschenkt wurde. Leider gilt dies auch für den Motorraum, was Wartungs- und Reparaturarbeiten an den quer verbauten Triebwerken zusätzlich erschwert. Neue T6 California kratzen inzwischen voll ausgestattet selbstbewusst an der 100.000-Euro-Schallmauer – kein Wunder, dass der konzeptionell eng mit dem aktuellen Modell verwandte Urahn selbst mit 200.000 Kilometern und reichlich Gebrauchsspuren nicht günstig zu haben ist.