Welches Auto brauche ich? Was für ein Auto will ich? Und wie viel soll es kosten? Die Suche nach einem gebrauchten Fahrzeug ist nicht immer einfach, schließlich ist das aktuelle Gebrauchtwagenangebot riesig. Daher hilft AUTO BILD in der neuen Serie "Gebrauchtwagen gesucht" bei der Suche nach dem passenden Fahrzeug!

Der Auftrag: ein Familienauto für unter 10.000 Euro

ein Gebrauchtwagen mit genügend Platz für die kleine Familie. Die Marke ist egal, es sollte aber ein Benziner mit Automatik-Getriebe sein. Außerdem wichtig: mindestens ein Jahr Garantie plus TÜV und höchstens 120.000 Kilometer Laufleistung. Auch sollte der Neue über eine gewisse Ausstattung verfügen, das heißt Isofix für den sicheren Halt des Parksensoren. Das Budget für das Wunschauto liegt bei maximal 10.000 Euro! In der ersten Folge suchen wir ein familientaugliches Auto für Kollegin Sarah, die seit Kurzem mit Nachwuchs unterwegs ist. Die Anforderungen sind klar:Die Marke ist egal, es sollte aber einsein. Außerdem wichtig: mindestensundLaufleistung. Auch sollte der Neue über eine gewisse Ausstattung verfügen, das heißtfür den sicheren Halt des Kindersitzes und. Das Budget für das Wunschauto liegt bei

Vorschlag 1: Golf 6 Plus 1.4 TSI

Unauffällig, komfortabel und geräumig: der VW Golf 6 Plus mit 1,4-Liter-TSI-Motor und 122 PS.

Hallo Sarah, ich empfehle dir einen 83.800 Kilometern auf dem Tacho seine besten Jahre bestimmt noch vor sich. Der Plus stammt aus erster Hand, ist natürlich scheckheftgepflegt, und der TÜV wird ab Übergabe erneuert. Dazu kommt die komfortable Ausstattung, bei der die Vorschläge meiner Kollegen sicher nicht mithalten können: Neben Parksensoren vorne und hinten sowie Isofix bietet der Golf auch Sitzheizung, Tempomat und Klimaautomatik. Der 122 PS unter der Haube kommst du richtig gut vom Fleck. Unterm Strich steckt bei diesem Angebot alles Wichtige für dich drin – und die 9999 Euro Kaufpreis liegen auch noch knapp im Budget. Hier geht's zum Angebot VW Golf Plus 1.4 TSI Hallo Sarah, ich empfehle dir einen VW Golf 6 Plus 1.4 TSI in der Style-Version. Dieses Auto hat alles, was du und deine kleine Familie brauchen – und noch viel mehr! Im Mai 2012 zugelassen, zeigt sich der geräumige Van immer noch in einem Top-Zustand und hat mit bislangauf dem Tacho seine besten Jahre bestimmt noch vor sich. Der Plus stammt aus erster Hand, ist natürlich scheckheftgepflegt, und der TÜV wird ab Übergabe erneuert. Dazu kommt die komfortable Ausstattung, bei der die Vorschläge meiner Kollegen sicher nicht mithalten können: Neben Parksensoren vorne und hinten sowie Isofix bietet der Golf auch Sitzheizung, Tempomat und Klimaautomatik. Der Verbrauch hält sich mit kombinierten 6,3 Litern auf 100 km noch im Rahmen, mitunter der Haube kommst du richtig gut vom Fleck. Unterm Strich steckt bei diesem Angebot alles Wichtige für dich drin – und dieKaufpreis liegen auch noch knapp im Budget.

Vorschlag 2: Honda Jazz 1.4 CVT

Kompakter mit Exotenstatus: der Honda Jazz mit 1,4-Liter-Vierzylinder und 99 PS.

Liebe Sarah, alles, was du brauchst, ist ein unter 60.000 Kilometer gelaufen und erfüllt alle deine Anforderungen: Benziner, Automatik, Isofix und 8950 Euro ganz locker in deinem Budget. Hier geht's zum Angebot Honda Jazz 1.4 CVT Liebe Sarah, alles, was du brauchst, ist ein Honda Jazz! Dieses braune Exemplar von 2012 istgelaufen und erfüllt alle deine Anforderungen: Benziner, Automatik, Isofix und Einparkhilfe sind an Bord. Dazu gibt's eine Klimaanlage und Airbags hinten – Sicherheit geht schließlich vor. Frischer TÜV ist Ehrensache. Dank solider Honda-Technik siehst du die Werkstatt nur selten, und der Verbrauch ist mit 5,5 Litern auf 100 km niedrig. Der Jazz ist kompakt und ideal für die Stadt. Platz für deine Familie plus Gepäck bietet er trotzdem reichlich, und neben all den Golfs fällst du mit deinem Jazz auch noch auf. Und der Preis liegt mitganz locker in deinem Budget.

Vorschlag 3: Ford Focus 1.6 Turnier