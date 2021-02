m luxuriösen Range Rover majestätisch über die Landstraße gleiten. Mit dem Porsche Cayenne die Pkw-Massen auf der Autobahn hinter sich lassen. Oder mit dem Volvo XC90 den Bootsanhänger an die Ostsee ziehen. Für viele ist das eine verlockende Vorstellung. Eine große Hürde bei diesensind jedoch die hohen. Denn neue Modelle aus dem Hause Audi Mercedes oder Volvo können sich – gut ausgestattet – preislich mit einem kleinen Apartment messen. Wenn es jedoch nicht unbedingt die aktuelle Generation sein muss, dann finden sich auch unter diesen Modellen, denn derist bei den hochpreisigen Modellen oft besonders hoch. Einige gebrauchte Edel-SUVs werden schon zu Preisenangeboten.

Der luxuriöse BMW X5 II ist auch abseits befestigter Straßen nicht verloren. Ordentliche Gebrauchtwagen starten bei etwa 13.000 Euro. ©Sven Krieger

Beim Kauf eines gebrauchten SUVs ist allerdings einiges zu beachten, sonst stolpert man in die Kostenfalle. Das gilt ganz besonders für die, wo alle Teile größer dimensioniert undsind. Beispiel Reifen : Ein neuer Satz im 19-Zoll-Format kann schnell mehr als 1000 Euro verschlingen. Nicht selten haben die rund zehn Jahre alten Oberklasse-SUVs. Umso wichtiger ist eine nachvollziehbareund ein prüfender Blick auf die Verschleißteile. Dazu sollte man die Schwachstellen der jeweiligen Modelle genau kennen. Mehr denn je gilt bei großen SUVs: Besser ein paar Tausend Euro mehr in eininvestieren, als in den kommenden Monaten von den Kosten zur Behebung eines Reparatur-Staus erschlagen zu werden.