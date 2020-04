eißgemachte Kleinwagen sind nach wie vor. Dank ihres vergleichsweisebieten sieund, während gleichzeitig dieim Rahmen bleiben. Unter der Haube arbeiten nämlich, die den Knirpsen richtig Dampf machen. Auf der Rennstrecke fahren sie so teilweise sogar deutlich hubraumstärkeren Sportlern aus ganz anderen PS-Ligen davon. Hier profitieren sie von ihren, demund den, die sie auf kurvigem Geläufmachen.

Außerdem wechselt der Fahrer in diesem Segment oft noch manuell die Gänge, weshalb die sportlichen Kleinwagen in der Gunst von Puristen ganz oben stehen. Da die Sportversionen meist die Topmodelle der jeweiligen Baureihe darstellen, sind sie außerdem oft üppig ausgestattet und so auch für den Alltag gut gerüstet. Vor dem Kauf sollte man jedoch die Fahrzeughistorie und den technischen Zustand gründlich checken: Power-Kleinwagen wie beispielsweise der Clio R.S. sind sehrund dort mitunter. Aufgrund der jungen Zielgruppe und der üppigen Motorleistung fallen einige der Knirpse auch mit ziemlich hohen Versicherungsbeiträgen auf.