F

ür Edel-Kombis wie den BMW 5er Touring, Audi A 6 Avant oder Mercedes E-Klasse T-Modell fallen bei Neuwagen mindestens 50.000 Euro an. Mit großem Diesel oder Benziner und einigen Extras an Bord ist man auch schnell bei satten 80.000 Euro. Doch wer investiert sein Privatvermögen in einen teuren Kombi ? Kaum jemand, denn in der Regel wird so ein Edellaster auf Firmenkosten geleast. Nach drei bis vier Jahren landen die Autos dann in der Gebrauchtwagenhalle der Niederlassung. Gut für Gebrauchtwagenkäufer: Kombis sind nicht so wertstabil wie etwa SUVs und erleiden in den ersten vier Jahren bereits einen herben Wertverlust