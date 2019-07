M

it Kompromissen ist das so eine Sache. Wer es immer allen recht machen möchte, macht selten alles gut. Umso größer war das Interesse, als Ford 2006 seinen ersten S-Max auf den Markt brachte. Mit dem Fahrkomfort eines Mondeo , aber mit deutlich mehr Platz. Mit der Sitzhöhe wie im SUV , nur viel luftiger und sparsamer. Und mit den sieben Sitzen und der fast grenzenlosen Variabilität eines Vans. Nur eben viel dynamischer und cooler als die pragmatischen Pampers-Bomber. Ganz schön clever. So war der Erfolg des S-Max keine Überraschung. Auch während eines AUTO BILD-Dauertests fand der talentierte Kölner viele Freunde in der Redak­tion und schloss erfolgreich mit der Note 2 ab.