nsere Suche nach den günstigsten Gebrauchten führt uns natürlich nicht in die Glaspaläste der Vertrags-Autohäuser. Eher zum Gegenteil: in einen Hinterhof, auf dem jemand "Tetris" mit Autos gespielt hat. Wer hier nach einer Probefahrt fragt, riskiert ein Verkehrschaos im ganzen Stadtteil, weil dafür erst mal 30 Kisten auf die Straße gefahren werden müssen. Wobei das mit dem Fahren ganz grundsätzlich nicht einfach ist. So ein Billigheimer muss erst mal anspringen. Bei dem dunkelblauen Ford Focus hapert es schon daran: Die Batterie ist platt. Beim Radioausbau wurde die halbe Mittelkonsole mit rausgerissen. Zudem sind die Radläufe knusprig wie Knäckebrot.Etwas weiter steht ein grünes VW Golf III Cabrio . Statt anfangs 2490 Euro soll es jetzt nur noch 490 Euro kosten. Warum der große Rabatt ? "Als der Wagen TÜV bekommen sollte, wurde die Mängelliste immer länger. Jetzt soll er so weg", räumt der Händler ein. Tatsächlich stellt sich nach dem sauberen Innenraum der Frust ein.Unterboden und Motorraum sehen aus, als hätte der Wolfsburger auf dem Grund der Elbe gelegen. Wer dieses Cabrio kauft, braucht keine Sonnencreme – statt zu fahren, wird er eh nur unterm Auto in der Grube stehen. Uns wird klar: Wer so billig Autos kauft, muss das Schweißgerät so sicher beherrschen wie eine Kaffeemaschine.