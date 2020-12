Gebrauchtwagenkauf: Empfehlenswerte Modelle

b Kompakter, SUV oder Sportler: Solide und haltbare Fahrzeuge gibt es in allen Segmenten. Wer einen Gebrauchtwagen sucht, will unabhängig von der Kategorie oder dem Preis jedoch ein Exemplar, das ihn lange vor kostspieligen Reparaturen verschont. Dabei ist aber nicht nur die Qualität des Pkw, sondern auch die Pflege des Vorbesitzers relevant. Doch es gibt auch Modelle, die überdurchschnittlich robust sind und bei der Hauptuntersuchung oft gelobt werden.

Der Gesamtsieger 2020 ist auch der Sieger 2021 und heißt Mercedes GLC. ©Toni Bader / AUTO BILD

Auffällig ist, dass unter den zehn besten Fahrzeugen bis maximal drei Jahren im TÜV-Report 2021 sehr viele Modelle von Mercedes sind. Als Sieger der SUVs sowie als Gesamtsieger wurde der GLC gekürt, der diesen Gesamtsieg bereits zum zweiten Mal erhält. Doch auch noch vier weitere Modelle von Mercedes haben es in die Top 10 geschafft. Das kann an der guten Technik der Fahrzeuge, der Fürsorge der Besitzer oder aber auch an der Werkstattvorsorge liegen, auf die Mercedes viel wert legt.Der Opel Insignia hat es sogar auf das Siegerpodest geschafft und belegt den dritten Platz der Mängelzwerge bei den zwei- und dreijährigen Modellen.