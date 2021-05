Autohero revolutioniert den Gebrauchtwagenkauf und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Weg zum neuen Fahrzeug. Die Digitalisierung macht es möglich. Sie suchen Ihren neuen Wagen aus einer Angebotsvielfalt bequem unter autohero.com aus, Autohero liefert auf Wunsch deutschlandweit bis direkt vor Ihre Haustür. Abgerundet wir das neue Shopping-Erlebnis mit einer 12-Monats-Garantie und einer 21 Tage lang gültigen ohne Wenn und Aber einer Geld-zurück-Garantie. Bequemer und einfacher war der Gebrauchtwagenkauf noch nie. Jedes angebotene Fahrzeug entspricht dabei dem hohen Autohero-Qualitätsstandard.



Darüber hinaus sind die Fahrzeuge dank einer umfassenden und hochwertigen Präsentation sowie einer 360°-Innenansicht bis ins Detail online erlebbar.

Zielgenaue Präsentation im Internet

Bequem von der Couch zu Hause können Sie Ihren neuen Gebrauchten auswählen. ©Hersteller



Autohero setzt höchste Standards bei der Fahrzeugqualität der angebotenen Modelle an. So werden alle Fahrzeuge vor dem Verkauf durch mehrere Autohero-Mitarbeiter unabhängig voneinander auf Beschädigungen, Funktionalität, allgemeinem Zustand und Verschleiß gecheckt und im Anschluß entsprechend der hohen Autohero-Qualitätsstandards professionell aufbereitet.

Attraktive digitale Inzahlungnahme

Sie haben einen neuen Gebrauchten auf autohero.com gefunden und wissen noch nicht wohin mit Ihrem alten Fahrzeug? Auch hier hat Autohero eine Lösung für Sie: Noch während des Bestellvorgang für Ihr Wunschfahrzeug lässt sich in wenigen Schritten der aktuelle Marktwert für Ihr altes Fahrzeug ermitteln und so in die Finanzierung als Teilzahlung mit einrechnen. Anhand der Fahrzeugdaten wie Automarke, Modell und Ausstattung sowie spezifischer Details wie Kilometerstand, Zustand und durch das Hochladen von Fotos des Fahrzeugs, wird ein endgültiger Preis für die Inzahlungsnahme ermittelt. Nach Ihrer Zustimmung wird der Verkaufspreis direkt mit dem Einkaufswert Ihres neuen Wunschfahrzeugs verrechnet, transparent und separat ausgewiesen auf der finalen Rechnung. Der Austausch beider Fahrzeuge erfolgt dann nahtlos und in einem Schritt bei der Lieferung des neuen Gebrauchtwagens. Sie bleiben also jederzeit mobil.

Ein weiterer Pluspunkt

Sie bestellen, Autohero liefert, auf Wunsch bis direkt vor Ihre Haustür. ©Hersteller



Alle Vorzüge von Autohero in der Übersicht:

• transparenter Verkauf geprüfter Gebrauchtwagen

• unkomplizierter Gebrauchtwagenkauf: bequem, sicher, schnell, individuell

• freie Markenwahl: mehr als 1.000 geprüfte Gebrauchtwagen sind auf autohero.com im Angebot

• kompletter Kaufprozess online

• alles aus einer Hand: von der Fahrzeugauswahl bis zur Lieferung

• Lieferung bis vor die Haustür oder an einen der zahlreichen Abholstandorte

• ohne Wenn und Aber: die Geld-zurück-Garantie gilt 21 Tage lang

• 12 Monate Gebrauchtwagen-Garantie inklusive

• mehrfach geprüfte Gebrauchtwagen nach dem Autohero-Qualitätsstandard

• neu: Online-Inzahlungnahme für den alten Gebrauchtwagen

Und so einfach geht es – in vier Schritten zum neuen Gebrauchtwagen:

Bequem, sicher, schnell und individuell zum Ihrem neuen Gebrauchtwagen. ©Hersteller

Bei Autohero finden Sie Ihr Wunschfahrzeug! Denn: Autohero bietet Ihnen alle gängigen Marken und Modelle. Und natürlich unterliegen alle Fahrzeuge dem strengen Autohero-Qualitätsstandard. Entdecken Sie einfach eine Top-Auswahl von mehr als 1.000 hochwertigen Gebrauchtwagen und finden Sie Ihr neues Auto, rund um die Uhr.

Bei Autohero finden Sie Ihr Wunschfahrzeug! Denn: Autohero bietet Ihnen alle gängigen Marken und Modelle. Und natürlich unterliegen alle Fahrzeuge dem strengen Autohero-Qualitätsstandard. Entdecken Sie einfach eine Top-Auswahl von mehr als 1.000 hochwertigen Gebrauchtwagen und finden Sie Ihr neues Auto, rund um die Uhr.

Besuchen Sie den Online-Showroom unter autohero.com und erleben Sie Ihr neues Auto im Detail online – inklusive virtuellem Probesitzen. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, klicken Sie auf „Jetzt kaufen". Im Bestellprozess wählen Sie dann Lieferoption, Zahlungsart und Zusatzleistungen aus – individuell ganz nach Ihren Wünschen.



Schritt 2: Bezahlung

Jederzeit die volle Kontrolle: Denn auch die Bezahlung können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Wählen Sie die Überweisung oder Teilfinanzierung, leisten Sie eine Anzahlung in Höhe von 500 Euro und reservieren so auch Ihren neuen Gebrauchtwagen. Den Restbetrag überweisen Sie auf Ihr AutoHero Pay-Konto. Entscheiden Sie sich bei der Übergabe des Fahrzeugs für den Kauf, geben Sie den Restbetrag frei. Neu ist auch die Möglichkeit einer Inzahlungnahme Ihres alten Fahrzeugs. Darüber hinaus können Sie Ihren neuen Gebrauchtwagen auf Wunsch auch finanzieren. In diesem Fall geht Autohero nach der Bestellung gemeinsam mit Ihnen die Finanzierungsanfrage durch.



Schritt 3: Lieferung

Wo auch immer Sie in Deutschland wohnen – Autohero bringt Ihnen Ihr neues Auto! Im Bestellprozess entscheiden Sie sich einfach für die Lieferoption, die am besten zu Ihnen passt. Holen Sie Ihren neuen Gebrauchtwagen an einem der Autohero-Abholstandorte ab oder lassen Sie sich das neue Fahrzeug direkt nach Hause liefern. Autohero informiert Sie, sobald das Fahrzeug auf dem Weg zu Ihnen ist. Dann buchen Sie einfach einen passenden Übergabetermin.



Schritt 4: Übergabe

Jetzt ist es soweit: Ihr neuer Gebrauchtwagen ist da! Nur wenn das Fahrzeug neben dem Autohero-Qualitätsstandard auch zu 100% Ihren Erwartungen entspricht, geben Sie die Zahlung über Ihr Autohero Pay-Konto frei. Ihr Wunschfahrzeug wird zudem mit einem gelben Kurzzeit-Kennzeichen geliefert. So sind Sie sofort mobil und können sich nach dem Übergabetermin direkt um die Zulassung des neuen Gebrauchtwagen kümmern.



Worauf warten Sie noch? Ihr neuer Gebrauchtwagen wartet bereits auf autohero.com auf Sie.

Neuer Gebrauchwagen, jetzt?