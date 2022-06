Mit einigen Extras kostete unser Testwagen im April 2018 stolze 67.700 Euro. Dafür gab es dann auch das empfehlenswerte Adaptivfahrwerk, LED-Scheinwerfer, eine gewaltige B&O-Anlage, digitale Instrumente inklusive Navi und S-Line-Optik. Aber selbst Dinge wie die in dieser Klasse obligatorische Sitzheizung oder eine Einparkhilfe waren aufpreispflichtig. Zum Glück spielt der Wertverlust Gebrauchtwageninteressenten in die Karten: Vier Jahre und ein dezentes Facelift (2019) später hat sich der Preis beim Autohus in Bremen mit 33.980 Euro in etwa halbiert.