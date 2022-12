Der YouTuber ließ es mit einem geliehenen Lamborghini Huracán auf der A93 Richtung Kiefersfelden und der A8 zwischen Inntaldreieck und Autobahnkreuz München Süd so richtig krachen. Das Problem: Mit mehreren Kameras, unter anderem einer Stirnkamera, filmte sich der Mann in seinem weißen 610-PS-Geschoss dabei und stellte seine rasante Fahrt anschließend auch noch ins Netz.

Die Aktion ereignete sich bereits am 11. November, wurde aber erst rund einen Monat später von einem Zeugen aus Köln bei der Polizei in München angezeigt, die den Fall an die zuständige Direktion in Rosenheim weiterleitete. Diese sucht nun nach weiteren Zeugen (unter der Telefonnummer 08035/90680).