Mit dem BMW 6er kehrte in den frühen 2000ern ein Mythos zurück. Auf den Spuren legendärer Modelle wie dem BMW 635 CSi kam damals ein Luxussportler auf den Markt, der als Gran Coupé oder Cabrio die elegantere Alternative zu 5er und 7er bot. Mit schnittiger Silhouette und starken Motoren wurde der 6er schnell zum Erfolgsmodell, auch dank der saftigen Preise klingelten bei BMW die Kassen. Zum Modelljahr 2018 ließ BMW den offiziell in der oberen Mittelklasse einsortierten 6er auslaufen, nur um ihn durch den größeren und teureren 8er zu ersetzen, der nun auch endgültig zur Oberklasse zählen durfte. Das vorzeitige Ende für den Topseller war und ist für potenzielle Käufer aber kein Grund zur Trauer – ganz im Gegenteil. Denn mit dem 8er wird der Vorgänger deutlich günstiger und plötzlich sogar erschwinglich! Ein exzellentes Beispiel ist dieser gebrauchte BMW 650i M, der aktuell in Gera (Thüringen) zum Verkauf steht. Hier geht's zum Angebot Günstiger BMW 650i mit 450 PS Der 650i war das Topmodell der Serie, der stärkste 6er unter den M-Modellen. "M" ist hier (leider) nur die Optik, denn dieses im wunderschönen Vermilionrot lackierte Sportcoupé wurde mit einem M-Paket ausgestattet, der Kern blieb allerdings Serie. Bei satten 450 PS und bis 650 Nm Drehmoment ist das allerdings kein wirklicher Grund zur Trauer.

Viel Power und edle Ausstattung

Das "Vermilionrot" steht dem BMW ausgezeichnet. Die silbernen 19-Zöller gehören zum M-Paket. Keinen Anlass zur Betrübnis dürfte auch der Zustand des 6er geben: Optisch präsentiert sich der Nobelschlitten in einem Topzustand, außen wie innen. Die Laufleistung bewegt sich mit 103.420 Kilometern noch im Rahmen, der 2013 zugelassene BMW ist zudem scheckheftgepflegt. Außerdem greift auch hier – wie bei allen Fahrzeugen im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt – eine Garantie ab Kauf. Kleiner Wermutstropfen: Laut Inserat läuft der TÜV im Juni 2020 aus. Ansonsten gibt es bei diesem 6er Gran Coupé nicht viel zu meckern. Der 4,4 Liter große Biturbo-V8 beschleunigt den knapp zwei Tonnen schweren 650i in 4,6 Sekunden auf Tempo 100, bei 250 km/h regelt die Elektronik ab. Daran ändert auch das M-Paket nichts. Die beliebte Ausstattungslinie hat tatsächlich nur kosmetischen Einfluss auf das BMW-Gran-Coupé. Das fängt bei den 19-Zoll-Felgen an und hört beim Hi-Fi-Soundsystem mit 16 Lautsprechern auf. Sowieso ist der 6er ordentlich mit Extras bestückt, dazu gehören zum Beispiel das Head-up-Display, die Rückfahrkamera oder eine Standheizung. Die Insassen thronen auf Sportsitzen in dunklem Leder, geschaltet wird über eine Achtgang-Automatik, die die Kraft an die Hinterräder weitergibt.

Nur noch ein Drittel des Neupreises