Geschenk-Idee: Modellautos

W eihnachten naht und passende Geschenk-Ideen sind wieder mal gefragt. Eine schöne Idee für Autofans aller Art: Modellautos. AUTO BILD hat sich unter den Neuheiten umgesehen und sich die persönlichen Favoriten herausgepickt.

Steuerung: Mit den Daumen wird Gas gegeben und gebremst, per Neigung gelenkt.

Geschenk-Idee: Neue Modelle zum Fest zur Galerie

Modellautos bei Amazon CMC Ferrari D50 Preis: 497 Euro Maßstab: 1:18 Dr!ft Silver V8 Preis: 150 Euro Maßstab: 1:43 Dr!ft Red Turbo Preis: 150 Euro Maßstab: 1:43 Minichamps AMG GT-R Preis: 89,95 Euro Maßstab: 1:18 Minichamps AMG GT-R Preis: 89,95 Euro Maßstab: 1:18

Autorennen im Büro? Mit dem Drift-Racer der deutschen Firma Sturmkind wird der Schreibtisch zur Rennstrecke. Der Clou: Eine App simuliert die Technik und Fahrphysik echter Rennwagen . Per Bluetooth gehen die Daten an einen der beiden etwa zehn Zentimeter langen Flitzer (Maßstab 1:43). Der rote fährt wie ein Sechszylinder-Turbo mit 565 PS aus 3,4 Liter Hubraum, der graue wie ein 5,2-Liter-V8 mit 550 PS. Dabei tönt der Motorsound aus dem Smartphone-Lautsprecher – der Turbo pfeift und zischt, der V8 bollert dunkel. Nett: Die kleinen Racer fahren sogar mit Licht. Allerdings drehen sich nicht die vier sichtbaren Räder, sondern im Unterboden werden per E-Motor zwei versteckte Rollen angetrieben. Gelenkt wird, indem der Pilot das Smartphone im Querformat nach links oder rechts neigt. Ein Daumen gibt Gas und bringt das Auto in heiße Drifts, der andere bremst. Die Renner schleudern um Kaffeebecher oder auf selbst gebauten Rennpisten. Mit knapp 150 Euro pro Modell hat der anspruchsvolle Fahrspaß jedoch einen stolzen Preis.