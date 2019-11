D

er Cayman zählt bestimmt nicht zu den beliebtesten Porsche-Modellen aller Zeiten. Das liegt zum einen an der fehlenden Tradition im Gegensatz zum altehrwürdigen 911er, schließlich gibt es den Cayman erst seit 2005. Zum anderen an der vergleichsweise geringen Power. Im Zusammenhang mit diesen Komponenten und dem eher günstigen Preis etablierten sich abschätzige Bezeichnungen wie "Baby-Porsche" oder "Frauen-Porsche" in der Szene. Dabei war der Cayman damals wie heute kein schlechtes Auto. Der obligatorische Sechszylinder-Boxer bringt den 1,4 Tonnen schweren Porsche ordentlich auf Touren, dank Mittelmotor-Konstruktion liegt der Cayman gut auf der Straße. Viel Porsche für relativ kleines Geld, nicht umsonst wird er auch als "Einstiegs-Porsche" betitelt. Was sich schon deutlich positiver anhört. Jetzt nahm sich ein US-Tuner einen Cayman S der ersten Generation vor, pimpte die Optik auf und ersetzte den 3,3-Liter-Boxer durch einen 6,2-Liter-V8. Jetzt ist der Porsche das, was er ursprünglich nie sein sollte: ein bulliges PS-Monster!