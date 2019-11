Die Spannung steigt: Am Dienstag, 12. November, findet die große Preisverleihung des Goldenen Lenkrads 2019 in Berlin statt. Dann steht fest, welche Autos die Leser und die Juroren von AUTO BILD und BILD am SONNTAG zu den besten in diesem Jahr gekürt haben. Noch dazu werden Preise für die beste Innovation des Jahres und für das schönste Auto verliehen. Zwei weitere Goldene Lenkräder gehen an die vorgestellten Kandidaten, die das beste Preis-/Leistungsverhältnis bis 25.000 Euro und bis 35.000 Euro haben. In diesen beiden Fällen entscheidet die Testredaktion von AUTO BILD. DGL 2019 Das Goldene Lenkrad 2019 00 00 00 00 Tage Stunden Minuten Sekunden bis zur Live-Übertragung der großen Goldenes Lenkrad 2019 Gala!

Am 12. November Live-Stream "Das Goldene Lenkrad 2019"

Wer beim Gala-Abend in Berlin nicht mit dabei sein kann, muss trotzdem nicht auf die spannende Preisverleihung verzichten: Am Dienstag, 12. November, gibt es hier ab 20 Uhr einen Video-Stream. Auf diesem Wege können Sie live miterleben, welche Autos und welche Innovation mit dem Goldenen Lenkrad 2019 ausgezeichnet wird.

Schauen Sie sich in der Bildergalerie an, wer sich für das Finale auf dem DEKRA Lausitzring qualifiziert hat und somit die Chance auf ein Goldenes Lenkrad 2019 hat.

Wie wurde gewählt?

Zur Erinnerung: Im ersten Schritt wählten die Leser ihre Favoriten. Die AUTO BILD Redaktion stellte 58 Neuerscheinungen vor. Weil die E-Autos Alternativen zu den Verbrennern sein wollten, traten sie nicht in einer eigenen Klasse an. Die drei Modelle mit den meisten Stimmen in jeder Klasse qualifizierten sich für das Finale auf dem DEKRA Lausitzring. Auf der Teststrecke prüfte dann eine Experten-Jury (siehe Bildergalerie unten) alle Kandidaten nach Kriterien, die sich am AUTO BILD-Punkteschema orientierten. Am Ende siegen die Kandidaten mit den meisten Punkten und bekommen am 12. November in Berlin das Goldene Lenkrad verliehen.