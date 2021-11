KLEIN- & KOMPAKTWAGEN, KLEIN- & KOMPAKTWAGEN ELEKTRO, SUV, SUV ELEKTRO, MITTEL- UND OBERKLASSE, MITTEL- UND OBERKLASSE ELEKTRO, SPORTWAGEN, VANS/FAMILIENLENKRAD, SCHÖNSTES AUTO, INNOVATION DES JAHRES, BESTES AUTO BIS 25.000 EURO und BESTES AUTO BIS 35.000 EURO. Die Spannung steigt: Heute Abend ab 20 Uhr verleihen AUTO BILD und BILD am SONNTAG das Goldene Lenkrad 2021 – den wichtigsten Autopreis Europas. Insgesamt werden zwölf Goldene Lenkräder in folgenden Kategorien vergeben:

So lief die Wahl zum Goldenen Lenkrad 2021 ab

In den acht Fahrzeugklassen wurden die Sieger in drei Phasen bestimmt: In Phase 1 haben die Redaktionen vorab die zur Wahl stehenden Kandidaten ausgewählt. Die Leser von AUTO BILD und BILD am SONNTAG wählten dann in der zweiten Phase ihre Top 3 in den acht Fahrzeugklassen. Die drei Modelle mit den meisten Stimmen in jeder der acht Klassen qualifizierten sich für das Finale auf dem DEKRA Lausitzring Anfang Oktober. Auf der Teststrecke prüfte eine Expertenjury – bestehend aus ausgewiesenen Autoexperten (Chefredakteure, Autodesigner, Auto-affine Prominente, Techniker, Digital-Experten, Rennfahrer und Vielfahrer) – alle Kandidaten nach Kriterien, die sich am AUTO BILD-Testschema orientieren. Die Punktevergabe wurde vor Ort notariell überwacht. Abschließend wurden die Jury-Ergebnisse zusammengeführt. Die Autos mit der höchsten Punktzahl je Klasse sind Sieger des Goldenen Lenkrads und erhalten heute Abend bei der Preisverleihung die begehrte Auszeichnung.

