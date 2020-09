D

er VW Golf ist weltweit ein Hit und seit vielen Jahren der Maßstab in der Kompaktklasse . Wer einen Kombi in diesem Segment sucht, kommt auch am Wolfsburger Bestseller nicht vorbei. Doch ist der Golf Variant wirklich die beste Wahl? Oder gibt es bessere und günstigere Alternativen?Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei weder um optische Präferenzen noch um persönliche Vorlieben oder Markentreue handelt. Beurteilt werden ausschließlich technische Komponenten, die beim TÜV relevant ist. Als Datengrundlage dienen dazu über neun Millionen ausgewertete Hauptuntersuchungen. Und schaut man sich dort die Ergebnisse für den VW Golf der siebten Generation an (Bauzeit 2012 bis 2020), fällt auf, dass dieser schlechter abschneidet als sein Vorgänger.