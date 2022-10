Asphalt, Matsch, Waldboden, Sand und der namensgebende Schotter: Gravelbikes müssen auf den unterschied - lichsten Untergründen zurechtkommen. Klar, dass dem Reifen als Kontaktstelle zum Boden bei diesem weiten Anforderungsprofil eine entscheidende Rolle zukommt. Die Pneus müssen zumindest alles ein bisschen können und sollten in mindestens einem Bereich stark performen. Die Welt der Gravelreifen ist dabei so vielfältig wie die der Gravelbikes selbst. Es gibt schmalere Allroad-Slicks, Stollenreifen, die nahe an 33-Millimeter-Cyclocrossmodellen sind oder breite, grobe Pneus, die man auch an Mountainbikes einsetzen könnte. Am beliebtesten ist die 40-Millimeter-Klasse für 28-Zoll-Felgen mit einem Noppen-Mischprofil. Diese ist für Gravelbiker der beste Kompromiss für viele verschiedene Anforderungsprofile, weswegen wir uns auch für diesen Test auf solche Modelle fokussiert haben.