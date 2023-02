Im Tank 300 thront man auf Ledersesseln mit in Rautenform gesteppten Nähten, die Applikationen im Armaturenbrett sind gediegen und nicht mehr so verspielt wie in früheren Modellen. Kurz: Der Tank ist erwachsen geworden und wird so den Offroad-Platzhirschen gefährlich. Zumal der Einstiegspreis mit 55.900 australischen Dollar (rund 36.500 Euro) eine echte Kampfansage ist.