Mal ehrlich: Hätten Sie gedacht, dass es so viele Innovationen gibt, die sich mit nachhal­tiger Mobilität beschäftigen? Wir nicht. Wir mögen zwar Wortungetüme nicht, unter de­nen jeder auch noch im Zweifel etwas anderes versteht, aber wir merken uns: Alles, was uns in Zukunft auch noch Auto fahren lässt, gefällt uns.

Tausende von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, haben bei unserer Wahl zum ersten Green Track Award mitge­macht. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ihre Antworten haben wir nun ausgewertet und die Gewinner gekürt!

Die Liste der Sieger ist am Ende auch ein "Who's who" der deutschen Wirt­schaftskraft – mit einer Ausnah­me. Denn in die illustre Liste mit Porsche/Siemens Energy, Mercedes, Schaeffler, EnBW, MAN und BMW hat sich der chinesi­sche Hersteller Nio "gemogelt".

Warum? Weil seine Idee so überzeugend ist. Die Chinesen bauen E-­Autos, die man an La­destationen aufladen kann – bieten aber als Einzige die Mög­lichkeit, auf Langstrecke in vier Minuten den leeren Akku des Autos gegen einen vollen zu tau­schen. Klar, so ein Netz aus Wechselstationen ist teuer. Aber sie fangen gerade an, ent­lang der großen deutschen Ver­kehrsachsen zu bauen.