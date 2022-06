Zum ersten Mal vergibt AUTO BILD den Green Track Award! Belohnt werden die besten nachhaltigen Ideen und Konzepte für Wandel, für einen neuen Weg – oder dafür, den alten Weg mit neuen Mitteln (eFuels!) weiterzufahren. Denn für die Zukunft der Mobilität gibt es nicht nur eine Antwort. Wir vergeben dieses Jahr zum ersten Mal den Green Track Award. Und das geht nur mit Ihrer Hilfe, liebe Leser!

In sechs Kategorien bitten wir Sie um Ihre Stimme. Der siebte Award ist der Redaktionspreis, den eine AUTO BILD-Fachjury ermitteln wird. Wir selbst scheiden als Preisträger aus, obwohl AUTO BILD als erstes Automagazin in diesem Jahr CO2-neutral entsteht. Sie alle kaufen vielleicht längst Biomilch und O x308 ;kobananen, essen weniger Fleisch oder versuchen, nicht nur an der Zapfsäule Energie zu sparen. Dabei streiten viele immer noch darüber, was Nachhaltigkeit (engl. sustainability) eigentlich bedeutet. Es kommt aus der Forstwirtschaft, beschreibt das Prinzip, nie mehr Holz zu fällen, als nachwachsen kann. Und übertragen auf die ganze Welt bedeutet es: Beim Verbrauch von Rohstoffen und anderen Schätzen der Erde wollen wir Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen nehmen.