Hier erfahren Sie, wie diese Weltautos gecheckt und zertifiziert werden. Einfach eines der über 15.000 berechtigten Fahrzeuge aus der AUTO BILD-Gebrauchtwagenbörse aussuchen, den Händler anschreiben – und schon kommt der Gutscheincode (je nach Modell 300 oder 600 Euro wert) per E-Mail ins Postfach geflattert. Ganz wichtig: Bei der Telefon-Anfrage gibt es keinen Gutscheincode, dazu bitte eine kurze E-Mail über das Formular an den Händler schicken. Dann beim Kauf des Fahrzeugs einfach den Gutschein digital oder in Papierform vorlegen und bis zu 600 Euro Rabatt kassieren.Das bedeutet: Schnell sein, denn ist das Auto weg, verfällt auch der Code. Dann bleibt aber natürlich die Möglichkeit, sich ein anderes Auto auszusuchen und einen neuen Code zu bekommen.