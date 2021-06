Der Moment, wenn man in einen Neuwagen einsteigt und die Komposition aus frischen Kunststoffen, Textil und vielleicht sogar Leder in die Nase strömt – ein unverkennbarer Geruch! Wenn man allerdings an ein Parfüm denkt, würde man diese beiden Welten wohl nicht miteinander in Verbindung bringen. Heycar ist da anderer Meinung.

Gebrauchtwagen-Plattform Heycar ließ in einem aufwendigen Verfahren ein außergewöhnliches Parfüm kreieren. Als junge Marke wollen sie es einfach anders machen, sagen sie, und das zeigt sich auch bei dieser PR-Kampagne. Wer sich jetzt irritiert die Frage stellt: "Wer will schon riechen wie ein Auto?", der kann sich wieder entspannen. Ganz so chemisch ist der Duft dann doch nicht geworden, im Gegenteil. Auch die Emotionen, die ein Kunde beim Einsteigen in sein neues Auto verspürt, sollten mit dem Unisex-Duft zum Ausdruck gebracht werden. Vorfreude, Aufregung, das Glücksgefühl, im neuen eigenen Auto zu sitzen – all das kam in den Flacon. Herausgekommen ist eine angenehme Mischung aus Safran, Wildleder, Thymian, Minze, Zitrone und grünem Apfel. Frisch, leicht süßlich und mit einem Hauch Citrus. Ein Duft, der auch in die Drogerie-Regale Einzug halten könnte. Zu bekommen – oder besser gesagt: zu gewinnen – gibt es das Eau de Parfum "Neuwagen" allerdings nur über Heycar direkt oder auf der Social-Media-Seite

Dass ein Schuss Humor in den Werbeauftritten von Heycar nicht ungewöhnlich ist, bewies die Marke bereits mit den "tanzenden Garnelen" in ihrem TV-Spot. Der Neuwagen-Duft reiht sich in diese prägnanten Werbeaktionen also durchaus gut ein und soll symbolisch für den hohen Qualitätsstandard (alle Autos mit Garantie und nur von ausgewählten Händlern) der Gebrauchtwagen stehen.