Am 28. August startet der. Da geht es nicht um Frust, sondern um die. Und einen der "Jungstars" der Messe sehen Sie hier: den "Beachy". Kannte ich auch nicht, bis wir zu Hause (drei Kinder) selbst anfingen, uns für Wohnwagen zu interessieren. Der Beachy sticht heraus. Einer, dervereint, den man einfach zunächst mal "hübsch" findet. Hersteller ist der deutscheaus Rendsburg, gegründet 1967, Marktanteil in Europa rund 25 Prozent. Warum die? Weil die dasals Investition eingehen wollten. "Vergesst alles, was ihr bisher zum Thema Camping wisst und gemacht habt", sagte Geschäftsführer Holger Schulz seinem Team. Weißes Blatt Papier, neu anfangen! "Ich will einen Wohnwagen, der nach Strand riecht."