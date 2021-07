Die Flutkatastrophe in Deutschland hat viele Menschen hart getroffen und löst eine Welle der Solidarität aus. Auch der Nürburgring packt nun mit an und bietet seine Hilfe an!

D ie Hochwasser-Katastrophe in Deutschland hat die Eifel äußerst schwer getroffen, der Katastrophenfall wurde ausgerufen. In dem Gebiet liegt auch der ie Hochwasser-Katastrophe in Deutschland hat die Eifel äußerst schwer getroffen, der Katastrophenfall wurde ausgerufen. In dem Gebiet liegt auch der Nürburgring , der jetzt über Instagram Hilfe für die Opfer ankündigte: "In diesen schweren Stunden, in denen Leid, Verlust und Unsicherheit dominieren, ziehen wir als Region an einem Strang." Die Rennstrecke, die sonst Anlaufstelle für Motorsport-Fans aus aller Welt ist, wird nun zum Hilfszentrum!

Geplante Veranstaltungen auf dem Nürburgring abgesagt

Im Event-Center wurde eine Sammelstelle eingerichtet mit dem Ziel, Betroffenen schnell und unkompliziert Hilfe leisten zu können. Alle verfügbaren Kräfte wurden dafür zusammengetrommelt und die anstehenden Events gestrichen. Keine Touristenfahrten, kein Truck-Grand-Prix – jetzt zählt die Unterstützung ihrer Region. Auch die bereits angereisten Truck-Teams packen deswegen mit an und engagieren sich mit Spenden und der Versorgung von Hilfskräften. Bei der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sind bislang mehr als 100 Tote zu beklagen. Viele Menschen werden weiterhin vermisst. Eine Zeit, in der der Motorsport in den Hintergrund rücken muss und Hilfsbereitschaft gefragt ist.