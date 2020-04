Für sein Alter und die enorme Laufleistung sieht der Acura Legend LS wirklich topgepflegt aus.

Der Acura Legend ist in Deutschland als Honda Legend Coupé KA8 bekannt. Zwischen der US- und der EU-Version gab es aber mehr Unterschiede als nur die Bezeichnung. Während die EU-Version auf einen 3,2-Liter-V6 mit 205 PS setzte, leistete der Motor im Acura 215 PS, in der Type-II-Variante sogar 235 PS.Der Besitzer erzählt in einem Youtube-Video , der Acura habe zwar einige Gebrauchsspuren und sei mehrfach nachlackiert worden. Doch das gehört eben zur Geschichte, und um ehrlich zu sein: Das Legend Coupé sieht nach 26 Jahren und fast einer Million Kilometer besser aus als so mancher Dienstwagen nach 100.000 Kilometern.