Hot Wheels ID (2019): Vorstellung, NFC, Spielzeug

H ot Wheels wird digital! Mit "Hot Wheels ID" zieht ein NFC-Chip in die kleinen Spielzeug Autos ein. Damit lassen sich die Leistung der einzelnen Fahrzeuge, deren Geschwindigkeit und die gefahrenen Runden präzise ermitteln. In einer Smartphone-App lassen sich die eigenen Autos in einer virtuellen Garage sammeln und neue digitale Rennstrecken entdecken.



Kompatibel mit den herkömmlichen Hot Wheels Bahnen

Der neue Beschleuniger der "Smart Track"-Bahn soll der stärkste und schnellste von Hot Wheels sein.

Hot Wheels ID soll als Ergänzung bisheriger Rennbahnen gesehen werden, wobei sich auch Komplettsets mit NFC-Technik erwerben lassen. Das Hot Wheels "Race Portal" scannt zum Beispiel die Fahrzeuge und verfolgt so die Geschwindigkeit auf der Bahn. Infrarotsensoren messen die Anzahl der gefahrenen Runden. Das Portal kann einfach in eine bestehende Hot Wheels Bahn eingesetzt werden. Wer komplett auf das ID-System umsteigen möchte, kann sich mit dem " Smart Track" den, laut Mattel, stärksten und schnellsten Beschleuniger plus zwei exklusive ID-Fahrzeuge zulegen.

Fahrzeuge und Preise

Mittels NFC-Technik lassen sich verschiedene Daten von den Fahrzeugen abrufen. Ab sofort startet Hot Wheels ID mit acht Fahrzeugen, darunter die Corvette C7R, die SRT Viper GTS-R und der Mercedes-AMG GT. Die Preise für die Fahrzeuge liegen in Deutschland bei 7,99 Euro. Das Race Portal inklusive zwei exklusiver Fahrzeuge kostet 54,99 Euro. Der Smart Track Beschleuniger inklusive 16-Bahnteilen und ebenfalls zwei exklusiven Fahrzeugen liegt bei 189,99 Euro. Die App fürs Smartphone ist kostenlos im Apple App-Store verfügbar. Das komplette Hot Wheels ID-Programm ist vorläufig nur im Apple-Store erhältlich. Android-Nutzer müssen sich noch bis September gedulden.

Die Hot Wheels ID Kollektion wird zudem noch in diesem Jahr bei weiteren Händlern wie Amazon und Smyths Toys Superstores erhältlich sein.