Hymer B-Klasse Modern Comfort T 600: Wohnmobil-Test

emütlich soll es sein, das neue Wohnmobil ? Und praktisch auch? Ach so. Tja, da wird's schon schwieriger. Es gibt zwar mittlerweile unzählige Wohnwelten bei allen Anbietern, aber mit Gemütlichkeit in Kombination mit Praxisnutzen tun sich einige doch schwer. Das fängt schon beim Fehlen von Kleiderhaken im Eingangsbereich an, deren pure Präsenz auf sorgfältig ausgewählten Wanddekoren manchem Interieurdesigner offenbar körperliche Schmerzen bereitet. Angenehmes Gegenbeispiel: unser gegenwärtiger Testwagen. Hymer hat in diesem B-Klasse Modern Comfort T 600 genannten Teilintegrierten einen durch und durch überzeugenden Spagat zwischen Gemütlichkeit und Praxistauglichkeit geschaffen. Aber fangen wir von vorn an.