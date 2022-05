Platz ist ein wertvolles Gut. Das gilt beim hart umka x308 ;mpften Wohnraum in der Stadt genauso wie auf unseren Straßen. Warum also nicht in die Höhe statt in die Länge bauen? Bei Hymer haben sie diesen Ansatz im neuen Tramp S 585 fast so konsequent gelöst wie findige Bauherren bei Maisonette-Wohnungen: Der Schlafbereich wird nach oben verlegt und möglichst offen mit dem Wohnraum verbunden.

Camper-Auto-Abo Caddy California oder California Ocean im Abo Jetzt im Abo bei VW Financial Services: VW California Ocean zum Monatspreis ab 1899 Euro. Ebenfalls erhältlich: Caddy California und Grand California 600. Zum Angebot



Und trotzdem kam ein Grundriss dabei heraus, bei dem es feste Einzelbetten im Heck gibt. Ein Hubbett kann vorn optional für 1990 Euro dazugebucht werden. Mit knapp über sieben Meter Länge ist er deshalb auch nicht so radikal kurz geworden wie bei Teilintegrierten, die auf ein Querbett im Heck oder gar ausschließlich das Hubbett über der Halbdinette setzen.

Der Tramp S 585 ist der Kürzeste unter den Hymer-Tramp-S-Modellen



Das ist er: Der Kürzeste unter den vier Tramp-S-Grundrissen. Alle anderen sind 30 Zentimeter länger. Im Gegensatz zu ihnen sind beim 585 WC-Raum und Dusche nicht separiert, sondern über eine Schwenkwand in einem Raum zusammengefasst. Diese Lösung ermöglicht die kompaktere Auslegung – zusammen mit der Küche. Mit maximal 97 Zentimeter Breite in den anderen Grundrissen schon recht klein, fällt sie im 585 nochmals acht Zentimeter schmaler aus. Das spart zwar Platz, doch fühlt es sich wegen der knappen Arbeitsfläche hier etwas zu eng an. Zudem erfordert die Tiefe des unteren Vorratsschranks Gelenkigkeit.

Zoom Trotz des Hubbetts ist das Raumgefühl in der Sitzgruppe luftig.





Eine Stufe hoch geht es zur Kühl-Gefrier-Kombi, der gegenüber ein schmaler Kleiderschrank steht. Und damit wären wir auch schon beim Maisonette-Charakter: Von dieser zweiten Ebene geht es noch mal zwei Stufen hoch ins gemütliche Bett. Da der Dachschrank an der Heckwand optional ist (350 Euro), gibt's keine Kopfnussgefahr. Und von hier oben ist alles schön im Blick – bis vorn zur gemütlichen L-Sitzgruppe. Weil es im Sprinter-Cockpit etwas enger zugeht als im Ducato , gestaltet sich hier aber das Drehen der Vordersitze mit vielem Vor- und Zurückschieben weniger komfortabel.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Stärke Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Isolierung Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Heck L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche Hubbett L x B Abzweigung Abzweigung Innenhöhe-/breite max Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Preis/Testwagenpreis Abzweigung 317 CDI 125 kW (170PS) bei 3800 U/min 1950 cm3 400 Nm bei 1700 U/min 142 km/h Neunstufenautomatik/Vorderrad 92 l Diesel + 22 l AdBlue 7090/2290/2960 mm 3924 mm/225/75 R 16CP 3160/350 kg 2000/750 kg Alu/Alu/GFK 34/34/41 mm PU/PU/XPS 1930/1870 x 830 mm 1950 x 1250 - 1400 mm 2030/2130 mm Kompressor, 15/7 l Gas, 3 Flammen AGM, 12V/95 Ah 110/100 l 2x2,8 kg/Truma Combi 6D ab 71.490 Euro/92.618 Euro



Das hat er: Ein Rückgrat aus dem serienmäßigen Sprinter-Chassis. Das bietet zwar keinen doppelten Boden wie die teureren B-Klasse-Geschwister, aber dennoch sind die Laufwege vom Fahrerhaus bis in die Küche eben und die Wassertanks isoliert und beheizt unterflur verbaut. Serienmäßig ist die Truma-Dieseltherme, aber auch ein Kompressorkühlschrank, weshalb für mehr Autarkie mindestens ein zweiter Aufbau-Akku (450 Euro) geordert werden sollte – besser wäre noch das Smart-Battery-System mit Lithium-Akkus (ab 1190 Euro). Nur 290 Euro mehr kostet dagegen die klassische Ausrüstung mit Absorberkühlschrank, Truma-Gastherme und Gaskasten für zwei Elf-Kilo-Flaschen. Und Großgewachsene wird freuen, dass es anstelle des raumhohen Kleiderschranks auch ein 22 Zentimeter längeres Bett gibt (350 Euro).

Viel Geld, Mercedes setzt die Benchmark bei den Basisfahrzeugen



So fährt er: So souverän, wie Sprinter eben fahren. Daran hat die straffe und dennoch komfortable Fahrwerksabstimmung ihren Anteil, aber auch Features wie der Seitenwindassistent. Fürs gute Gefühl sind zudem Fahrer- und Beifahrerairbag serienmäßig. Ab 1990 Euro gibt's das MBUX-Multimediasystem, 2790 Euro kostet die sahnige Neunstufen-Wandlerautomatik, 1290 Euro der Abstandsregeltempomat. Viel Geld, ja, aber So souverän, wie Sprinter eben fahren. Daran hat die straffe und dennoch komfortable Fahrwerksabstimmung ihren Anteil, aber auch Features wie der Seitenwindassistent. Fürs gute Gefühl sind zudem Fahrer- und Beifahrerairbag serienmäßig. Ab 1990 Euro gibt's das MBUX-Multimediasystem, 2790 Euro kostet die sahnige Neunstufen-Wandlerautomatik, 1290 Euro der Abstandsregeltempomat. Viel Geld, ja, aber Mercedes setzt eben immer noch die Benchmark bei den Basisfahrzeugen.