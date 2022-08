Eine S-Klasse zu fahren, ist ein exklusives Vergnügen. Das gilt sowohl für die große Stuttgarter Limousinen-Baureihe, als auch für die vollintegrierten Topmodelle aus Bad Waldsee. Das Kult- Wohnmobil hat gebraucht eine riesige Fangemeinde. Kein Wunder: Qualitativ gelten Auf- und Ausbau, aber auch die Antriebstechnik zu den besonders soliden Angeboten, die man am Markt findet.

Das ist er: Eine gealterte Reisemobilgröße. Der Hymer S 555 stand als Neufahrzeug für herausragenden Komfort und beste Qualität. Das zeigte sich auch am Neupreis: 100.000 D-Mark waren mit wenigen Extras schnell geknackt. Für das gleiche Geld gab es damals alternativ auch eine kleine Ferienwohnung an der Ostsee. Ein Jahr vor dem H-Kennzeichen steht der gealterte Hymer bei der Wohnmobil-Galerie im schleswig-holsteinischen Hohenaspe zum Verkauf.

Formal scheint der S 555 ein Fahrzeug der alten Schule zu sein. Ohne Einsicht in die Fahrzeugpapiere würde man ihn spontan eher den 80ern zuordnen. Das ist jedoch kein Nachteil. Die Konstruktion des Vollintegrierten nutzt ein Mercedes-Chassis. Und die Dachpartie mit ihrer doppelwandigen Dachkonstruktion und charakteristischen Rundungen ist für Kenner das typische Merkmal der einstigen Hymer-Topbaureihe. Aufwendig gefertigt und voll wintertauglich isoliert sind die Außenwände: Hymer nutzte damals bereits eine holzfreie Sandwich-Konstruktion, bestehend aus Aluminium-Außenhäuten, die mit Stahlprofilen verstärkt und von innen mit PU-Schaum vollständig ausgeschäumt sind.

Zoom Auf 5,60 Metern Länge bietet der Hymer S 555 reichlich Komfort.



Beim Möbelbau geizte man ebenfalls nicht, alle Klappen und Türen schließen wie am ersten Tag. Die Optik ist Geschmackssache, großzügige warmtönige Kirsch- Echtholzfronten mit Vogelahorn-Füllungen, grau-blaue Velourspolster mit dem Muster "Serenga" und eine wollartig kaschierte Decke sind konstruktiv aufwendige Lösungen, stammen jedoch aus einer Zeit, als es im Fernsehen nur drei Programme gab und Käseigel geflieste deutsche Wohnzimmertische schmückten.

Hymermobil S 555: Großzügige Küche, Bad und fünf Schlafplätze



Das hat er: Wer im Hymer S 555 reist, darf in längst vergangenen Zeiten schwelgen. Der Zutritt in den Wohnbereich erfolgt durch eine zweiteilige Tür auf der Beifahrerseite im Heck. Dort sind platzsparend eine großzügige Küchenzeile mit Drei-Flammen-Gaskochfeld, Spüle, 70 Liter-Kühlschrank und gegenüberliegender Arbeitsplatte sowie eine Nasszelle mit Waschbecken, Toilette und integrierter Duschtasse untergebracht. Die sich davor anschließende Wohnlandschaft ist generös verglast. Sie vermittelt ein Gefühl von Großzügigkeit, welche so manchem eineinhalb Meter längeren Fahrzeug gut stehen würde. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Wohnlandschaft zu einem Doppelbett und einem Längseinzelbett umbauen.

Technische Daten Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand/Bereifung Abzweigung Abzweigung Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) Abzweigung Abzweigung Anhängelast (gebremst/ungebremst) Abzweigung Abzweigung Material Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Liegefläche Hubbett L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche mittig links L x B Abzweigung Abzweigung Liegefläche mittig rechts L x B Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/inkl. Eisfach Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Bordbatterie Abzweigung Abzweigung Frisch-/Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat/Heizung Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Grundpreis (1993, 310 D) Abzweigung Fünfzylinder/vorn längs 70 kW (95 PS) bei 3800/min 2874 cm3 192 Nm bei 2400/min 105 km/h Viergang-Automatik/Hinterrad 70 l/Diesel 5600/2220/2790 mm 3050 mm/205 R 14 C 2630/570 kg 2000/750 kg ALU-PU/GFK-SW/GFK-SW 1860 x 1360 mm 1820 x 770 mm 1930 x 12400 mm 70 l 3 Flammen 12 V/50 Ah 100/100 l 2 x 11 kg/Truma 16,0 Liter D/100 km 97.690 Mark



Schlafplatz vier und fünf befinden sich in einem manuell absenkbaren Hubdoppelbett im Bug. Für ausreichend Wärme sorgt eine Truma-Umluftheizung. Wichtig: Falls sich dunkle Schatten oder Laufspuren an den Wänden abzeichnen, ist höchste Vorsicht angebracht: Die sechsjährige Dichtheitsgarantie ist seit 1999 abgelaufen.

Kombination aus Fünfzylinder-Diesel und Automatikgetriebe gilt als unverwüstlich

So fährt er: Wer sich für einen 29 Jahre alten Hymer entscheidet, sollte nicht auf der Flucht sein. Außerordentlich gemächlich nimmt der 3,2-Tonner Fahrt auf. Servolenkung und die Stotterbremse ABS sind als einzige Assistenten an Bord. Auch wenn der Stern nur dezent oberhalb der Kühlerblende thront: Technisch setzte Hymer komplett auf die Dauerhaftigkeit Stuttgarter Antriebstechnik. Der Wer sich für einen 29 Jahre alten Hymer entscheidet, sollte nicht auf der Flucht sein. Außerordentlich gemächlich nimmt der 3,2-Tonner Fahrt auf. Servolenkung und die Stotterbremse ABS sind als einzige Assistenten an Bord. Auch wenn der Stern nur dezent oberhalb der Kühlerblende thront: Technisch setzte Hymer komplett auf die Dauerhaftigkeit Stuttgarter Antriebstechnik. Der Mercedes 302D ist eine nicht sonderlich sparsame, aber dafür unerschütterliche Basis.

Zoom Das Raumgefühl profitiert enorm von den großen Fensterflächen.



Die Kombination aus Fünfzylinder-Diesel und Automatikgetriebe gilt in der Szene als unverwüstlich. Drehmoment? Zarte 192 Newtonmeter. Höchstgeschwindigkeit? Mit viel Wagemut waren im Neuzustand 118 Kilometer pro Stunde möglich. Definitiv ist der natürliche Bewegungsraum dieses Hymers nicht die Autobahn. Hauptgrund ist die enorme Geräuschkulisse des Triebwerks. Oberhalb von Tempo 80 nimmt sie derart Überhand, dass normale Gespräche mit Mitfahrern undenkbar sind. Anstatt beim nachgerüsteten CD-Radio vom Discounter die Lautstärke aufzudrehen, empfehlen wir stattdessen die gelassene Tour auf Nebenstraßen der zweiten und dritten Art.

Die veraltete Abgasnorm ist weniger dramatisch: Schon im nächsten Jahr winkt die H-Abnahme, die Steuern spart und zum Einfahren in Umweltzonen berechtigt.

Unterhaltskosten Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht* Abzweigung Abzweigung Teilkasko* Abzweigung Abzweigung Vollkasko* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (S1, Masse 3200 kg) Abzweigung 14,0 Liter Diesel/100 km 424 g/km 350 bis 650 Euro 376 Euro 267 Euro 1410 Euro 460 Euro