Der Hyundai hat im Jahr 2014 den "Red Dot Design Award" gewonnen.

Genesis

Unter der Motorhaube sitztDer Motor ist an eine Achtgang-Automatik gekoppelt. Derverbrauchte in unserem Test zwischen zwölf und 15 Litern auf 100 Kilometer, was auch in dieser Klasse sehr viel ist. Der Premium-Hyundai ist laut Inserat erst 49.000 Kilometer gelaufen , unfallfrei und hatte zwei Vorbesitzer. Scheckheftgepflegt ist er leider nicht.Eine Mercedes S-Klasse aus demselben Baujahr kostet gut und gerne das Doppelte. Natürlich verströmt der Genesis nicht ansatzweise das Prestige einer S-Klasse. Wer das aber nicht braucht und nur auf die Ausstattung aus ist, kann mit diesem Hyundai glücklich werden.