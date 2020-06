E

Grand Santa Fe

Hyundai Santa Fe

ix55

Santa Fe

Grand Santa Fe

Hyundai

Santa Fe

Hyundai

Santa Fe

in fast fünf Meter langes SUV mit sieben Sitzen muss nicht teuer sein! Das beweist der Hyundai Grand Santa Fe , der neu und mitDergehört zur dritten Generation (Typ DM) des erfolgreichenund ist seit Frühjahr 2013 in Deutschland auf dem Markt. Er war das Flaggschiff der Koreaner und löste denab.Der Radstand liegt bei 2,80 Metern, das Kofferraumvolumen ist mit 604 Litern ausreichend groß. Die Kunden konnten ohne Aufpreis wählen, ob sie das XXL-SUV als Sechssitzer mit zwei Einzelsitzen in der mittleren Reihe oder mit zwei Sitzreihen und Platz für sieben Personen wollten. Ende 2015 präsentiertedasFacelift, bevor 2018 die vierte Generation des SUVs debütierte. Mit ihr schafftedie "Grand"-Version wieder ab, als Siebensitzer gibt es denaber weiterhin.