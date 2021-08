Der Hyundai i10 ist nicht mehr das, was er einmal war. Als der Korea-Knirps im Jahr 2008 auf den deutschen Markt rollte, fiel die Sicherheitsausstattung dürftig aus. Seitenairbags? Optional! ESP? Nur für die größeren Motorisierungen zu haben. In der neuen, mittlerweile dritten Generation des Kleinstwagens sieht das anders aus: ESP, eCall Kollisionswarner , Müdigkeitserkennung, Front-, Seiten- und Vorhangairbags sind immer an Bord. Ebenfalls bemerkenswert: die gute Dämmung, die die Koreaner ihrem Kleinsten spendiert haben. Selbst auf der Autobahn bleibt es drinnen angenehm leise – in dieser Klasse keine Selbstverständlichkeit. Aktuell wird der Hyundai i10 sehr günstig angeboten.(Stand: 25. August 2021). Das entspricht knapp 20 Prozent Rabatt auf den Listenpreis von 10.990 Euro,die Überführungskosten sind bereits enthalten.