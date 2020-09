yundais Kleinster darf jetzt denim Hause tragen: Richtig, das N. Na ja, fast, es bleibt bei der. Konkret bedient sich dervor allem optisch bei seinen PS-starken Brüdern. Ein in die Tiefe gezogenermit N-Logo, rote Zierstreifen sowieund einkennzeichnen den schnittigen i10.Unter dem Blech grüßt ein alter Bekannter. Derund sympathisch knurrig klingendetreibt auch das Topmodell des Kia Picanto an, die GT Line. Dank deshat der Motor leichtes Spiel, kommt, dreht ordentlich und stellt sein maximales Drehmoment vonschon bei 1500 Touren bereit. Sicher, für eine echte Offenbarung braucht es andere Zahlen, für dieist das aber tadellos. Auch bei Richtgeschwindigkeit auf der Landstraße vermittelt der auf "heiß" getrimmte i10 kein Gefühl von Unsicherheit. Einzig das Fahrwerk wirkt in Verbindung mit derauf Dauer eine Spur zu straff. Daspräsentiert indessen – fast wie der große Bruder – kurze, knackige Wege.

Auf Sport getrimmt: Am Arbeitsplatz wertet Hyundai den N Line mit allerlei Details gehörig auf.

Imspendiert Hyundai ebenfalls einen Hauch von N:, umrandete Lüftungsdüsen und Klimaregler,sowie ein N-Line-Schaltknauf undkomplettieren den Look. Für den einen oder anderen am Ende aber wichtiger: Komfort und Ausstattung. Der gebotene, selbst mitsitzen Mitreisende in dernoch ganz passabel. Das Infotainment bietet nach wie vor Kurzwahltasten links und rechts vom Touchdisplay, was diedeutlich erleichtert. Dazu werfen die Koreaner noch einen serienmäßigen Spurhalteassistenten mit in den Ring. Bleibt der Preis:sind wahrlich kein Schnapper. Wer die Optik und das Plus an Leistung nicht zwingend braucht, den beglückt die Linie Trend – gibt's schon ab 14.660 Euro.