an glaubt es kaum! Das also ist der Nach-Nachfolger jenes Autochens, das mal Getz hieß. Kurz ist dernoch immer (4,04 m), aber gefühlt doppelt so breit wie der Getz. Stämmig steht er da, in derum volle drei Zentimetergegenüber dem Vorgänger. Flacher ist er auch geworden, um ebenfalls substanzielle 2,4 cm. Das schafft. Und trägt bei zum, das entspricht immerhin einer kleinen Reisetasche mehr.

Mehr drin: Im Vergleich zum Vorgänger hat sich die Liste der Serienausstattungen verdoppelt.

Die Liste derist doppelt so lang wie beim Vorgänger: Deretwa ist Serie, ebenso, E-Call (im Wagenhimmel, per Plastikklappe gegen kindliche Spielereien geschützt) oder derals Waffe gegen die allerorten lauernden Ordnungshüter. Die Technik greift auf die Navi-Daten zu; damit hält sich derautomatisch brav an die. Auch keine Selbstverständlichkeit in dieser Klasse: das in der Höhe wie axial. Verfügbar sind drei Motoren; wir fahren den stärksten, denmit drei Zylindern, Startergenerator,und Zusatzbatterie. Die milde Hybridisierung soll sieben bis zehn Prozent Kraftstoff auf 100 Kilometer sparen – wir werden das noch testen.