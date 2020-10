er Hyundai i30 bringt auch Familien entspannt an ihr Ziel. Ein ordentliches Fahrwerk und die gute Lenkung machen auch Langstrecken nicht zur Strapaze.Derinist bishergelaufen.Laut Inserat hatte der WagenDasdie wichtigsten Dinge an Bord und verfügt über Assistenzsysteme wiesind ebenfalls an Bord. Der Wagen wirkt weder patiniert noch allzu stark gebraucht. Laut Händler ist erund. HU und AU sollten bei Übergabe vom Händler erneuert werden.

Modernes und übersichtliches Cockpit. Sechs Gänge helfen beim Sparen.

Derkam 2011 in der zweitem Generation auf den Markt. Beim AUTO BILD-Dauertest gab es nach 100.000 Kilometern fast nichts zu meckern – kBeschädigte oder verrostete Fahrwerkskomponenten spielen beim TÜV keine Rolle. Auch Antriebswellen und Lenkanlage zeigen sich über alle Jahrgänge hinweg in einem sehr guten Zustand. Ab der dritten HU häufen sich allerdings die Mängel an der Achsaufhängung, und auch die Lenkgelenke bleiben nicht ganz fehlerfrei, machen ab der zweiten Prüfung Ärger.Abblendlicht und hintere Beleuchtung machen in allen Jahrgängen Ärger, Blinker und Beleuchtung vorn bei den ersten drei HU. Kein Ruhmesblatt für densind die Bremsen. Fuß- und Feststellbremse sind von Anfang an mit überdurchschnittlichen Mängelquoten dabei, die Bremsscheiben lassen ab der dritten HU deutlich nach. Dagegen überzeugen Bremsleitungen und -schläuche mit tadelloser Haltbarkeit.Allerdings neigt derzum Kleckern, das fällt den TÜV-Prüfern vor allem bei der zweiten und dritten HU wegen Ölverlust am Antrieb unangenehm auf. Hier gibt es weitere gebrauchte Hyundai i30 mit Garantie!