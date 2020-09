Diffusor und Endrohre fallen beim neuen Modell größer aus und scheinen in dunklem Metall ausgeführt zu sein.



Die wichtigste technische Neuerung dürfte das sportliche Doppelkupplungsgetriebe "N DCT" sein, das Hyundai beim i30 N Facelift zum ersten Mal in Europa anbietet. Bislang gibt es das nur im Veloster N, der nicht bei uns verkauft wird. Das neue Getriebe bietet besondere Funktionen wie "N Grin Shift" ("Grin" ist Englisch für "Grinsen"): Das NGS hebt das Drehmoment für 20 Sekunden für eine bessere Beschleunigung um sieben Prozent an und optimiert in dieser Zeit auch das Ansprechverhalten des Getriebes. Motorseitig bleibt es wahrscheinlich beim 275 PS und 378 Nm starken Zweiliter-Turbovierzylinder. Noch 2020 dürfte der geliftete Hyundai i30 N als Schrägheck und Fastback vorgestellt werden und dann recht schnell in den Verkauf gehen. Die Preise dürften leicht steigen, aber immer noch unter 35.000 Euro starten. Derzeit kostet der i30 N mindestens 33.436 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 5145 Euro ).