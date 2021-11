Ich durfte mit dem Flitzer schon einige Nordschleifen-Runden abspulen und hatte eine Gaudi wie selten. Schaltung, Fahrwerk, Sound: Hammer! Umso gespannter war ich jetzt auf die Alltagsmanieren unseres handgeschalteten i30 N . Um es auf den Punkt zu bringen: Alltag funktioniert hervorragend, solange man die Finger von Sport- oder Trackmodus lässt. Dann röchelt und rotzt der Klappenauspuff geradezu obszön, was einem in der Stadt missbilligende Blicke einbringt. Vor allem aber sind die Dämpfer schon im Sportmodus derart straff, dass selbst Hartgesottene schnell wieder in den Normalmodus schalten werden.