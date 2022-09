* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

Unser Testwagen vom Rotenburger Autohof (Niedersachsen) wurde im Januar 2019 ausgeliefert. So wohlig, wie das Fotofahrzeug aus seiner Klappenauspuffanlage auf dem Hof des Händlers brabbelt, können wir die Probefahrt kaum erwarten. Denn der i30 N Performance ist ein verkapptes Tracktool.

Hyundai i30 N Performance: Gebraucht für 25.000 Euro



Das aus erster Hand stammende Fahrzeug kostet nach 63.590 Kilometern inklusive frischem Service und zwei Jahren TÜV 25.990 Euro. Neu waren für den in Tschechien vom Band gelaufenen Kompakten inklusive Panorama-Schiebedach, Spurhalteassistent und 8-Zoll-Navi-Infotainment laut Schwacke-Datenbank stolze 36.280 Euro fällig.

Technisch wirkt der Top-i30 trotz eines dezenten Facelifts Mitte 2021 noch immer up to date. Der zwei Liter große Turbomotor leistet stramme 275 PS, packt die Abgasnorm Euro 6d-Temp (Faceliftmodelle ab Mitte 2021: 280 PS und Euro 6d-ISC-FCM) und verfügt bereits über einen Otto-Partikelfilter.