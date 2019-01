Schon beginnt das Rechnen. Der Kompakte rentiert sich als Diesel schon ab 12.580 Kilometern im Jahr und besitzt tatsächlich die angenehmere Motorcharakteristik. Nicht, dass der Benziner hier enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Die 140 PS kommen auch bei niedrigen Drehzahlen gut klar und schnell in Schwung, schaltfaules Fahren bleibt also keineswegs dem Diesel vorbehalten. Doch leider leistet sich der T-GDI zwischen 3000 und 4000 Touren ein lästiges Dröhnen. Nicht brutal laut oder unerträglich, aber eben genau in dem Drehzahlbereich, der auf der Autobahn hauptsächlich genutzt wird. Die Geschwindigkeit im sechsten Gang liegt dann zwischen etwa 130 und 180 km/h – langsamer macht das Reisen unnötig zäh, schneller wird es anstrengend.

Der Diesel zeigt sich da souveräner. Nur wenn es im Winter Richtung null Grad geht, müssen sich die 136 PS kurz warmnageln. Danach beherrschen wohliges Brummeln und ein ordentlicher Dieselpunch die Diskussion. Ab 1500 Touren schiebt der CRDi nachdrücklich an, und erst kurz vor der 5000er-Marke vergeht ihm die Lust daran. So reist es sich ausgesprochen entspannt – und mit gutem Öko-Gewissen. Der SCR-Kat hält die Stickoxide im Griff, der niedrige Verbrauch lässt auch beim CO2 nix anbrennen. Und so macht der geschmeidige Diesel am Ende tatsächlich das Rennen – wenn auch nur ganz knapp.