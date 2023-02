Die Koreaner gehen einen Sonderweg. Ihren Tucson bieten sie in vier Verbrennervarianten an (Diesel, Benziner, Benzin-Vollhybrid und Benzin-Plug-in-Hybrid), aber nicht als reines Elektroauto.

Für unseren Dreikampf haben wir uns also für den spannenden Vollhybrid, den Plug-in und den nicht baugleichen, im Format aber passenden Ioniq 5 entschieden.

Ioniq mit dem höchsten Kilometerpreis



Der Ioniq 5 schickt 229 PS an die Hinterräder und beschleunigt sehr ambitioniert. Dabei geht es leise und lässig zu, mehr als 185 km/h sind aber nicht drin. Nach wie vor beeindruckt der Stromer mit feinem Handling und der vielfach verstellbaren Rekuperation, die bis in den Stand bremst.

Die Kostenbilanz des Elektroautos sieht dagegen nicht ganz so rosig aus. Weil Strom teurer ist als in der Vergangenheit und wir den Kaufpreis/Wertverlust unberücksichtigt lassen, bedeuten 26,5 kWh/100 km am Ende einen Kilometerpreis von 35 Cent – ganz knapp über den Tucson-Twins.