inen auffälligen Kompakten mit hoher Sitzposition gefällig? Da wäre zum Beispiel der Hyundai Kona Soll es dann noch günstig sein, lohnt ein Blick in den Gebrauchtwagenmarkt . Dieser silbergraueist erst knapp zwei Jahre alt und 30.000 Kilometer gelaufen.in Mannheim zum Verkauf.DieDie schmalen LED-Scheinwerfer gucken grimmig und passen zum weit geöffneten Kühlerschlund. Kunststoffbeplankte Radhäuser und Schürzen gaukeln Offroad-Fähigkeiten vor. Dengibt es zwar auch mit Allrad, dieser hier hat aber nur einen Vorderradantrieb.Wirklich sparsam ist der Antrieb nicht, im AUTO BILD-Test genehmigte sich der Benziner im Schnitt 7,6 Liter Super auf 100 Kilometer. Auf der schonend gefahrenen Sparrunde waren es 5,6 Liter.

Radhäuser und Schürzen aus unlackiertem Kunststoff verleihen dem Kona eine robuste Optik.

Dieund damit der ideale Stadtbegleiter. In seinen variablen Kofferraum packt er klassenübliche 361 bis 1143 Liter. In Sachen Ausstattung lässt dieses Exemplar etwas zu Wünschen übrig. Immerhin gibt es Tempomat, Klimaanlage, USB-Anschlüsse und elektrische Seitenspiegel. Ein Navi sucht man allerdings vergeblich, und seine Stahlfelgen mit Radzierblenden machen auch nicht gerade viel her.